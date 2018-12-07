Глава Амурского УФСИН получил дисциплинарное наказание из-за фото Цеповяза с крабами

Руководитель управления Федеральной службы исполнения наказаний по Амурской области, где отбывает срок осужденный по делу «банды Цапков», привлечен к строгой дисциплинарной ответственности после того, как в Интернете появились фотографии условий содержания Вячеслава Цеповяза в колонии.

Об этом 7 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на ФСИН.

Кроме того, ряд других сотрудников, должности которых не называются, получили наказания. В отношении руководства самого исправительного учреждения продолжается расследование в рамках возбужденного 4 декабря уголовного дела.

Напомним, что Вячеслав Цеповяз содержится в ИК-3 в Ивановском районе Амурской области. В ноябре в СМИ были опубликованы фото из колонии, на которых Цеповяз позирует с шашлыками, крабами и смартфоном в руках. В амурском управлении после служебной проверки подтвердили, что это реальные кадры 2015 года. По факту нарушения распорядка в колонии УФСИН провело проверку, итоги которой передало в Следственный комитет. Председатель СК Александр Бастрыкин заявил о намерении дать «жесткую правовую оценку» действиям сотрудников ИК. Позднее в отношении сотрудников и руководства исправительного учреждения было возбуждено уголовное дело, которым теперь занимается центральный аппарат СКР.

Цеповяза же после публикаций поместили в ШИЗО. Впрочем, как сообщают адвокаты заключённого, позже его выпустили из-за болей в желудке. «Вопиющей» и «отвратительной» назвал ситуацию, когда осужденный член банды Цапков поедает деликатесы в колонии, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Цеповяза в ноябре 2013 года приговорили к 19 годам и 10 месяцам колонии строгого режима за тяжкие и особо тяжкие преступления, совершенные в составе Кущевской банды. Дело банды начали расследовать после убийства в станице Кущевской 12 человек (в том числе девятимесячного ребенка) в доме фермера Сервера Аметова. Суд установил причастность этой группировки к 19 убийствам с 1998-го по 2010 год. Главаря банды Сергея Цапка приговорили к пожизненному заключению, но он умер в СИЗО, не дожив до вступления приговора в силу.