Японка обошла Загитову после короткой программы в финале Гран-при по фигурному катанию. Туктамышева — третья

Выступление фигуристок с короткой программой завершилось в финале Гран-при по фигурному катанию в Ванкувере (Канада) 7 декабря. Олимпийская чемпионка Алина Загитова занимает пока второе место с результатом 77,93 балла. На третьем – петербургская фигуристка Елизавета Туктамышева (70,65). Еще одна представительница Петербурга – Софья Самодурова — на пятой строчке (68,24).

Лидирует же после короткой программы японка Рика Кихира с мировым рекордом 82,51 балла.

Выступление фигуристок с произвольной программой, по итогам которой будет определен победитель финала Гран-при, пройдет в ночь с 8 на 9 декабря.

Напомним, 21-летняя Елизавета Туктамышева после долгого молчания в этом сезоне вновь заставила говорить о себе, и не только из-за своих спортивных успехов.