Утро в отеле на Невском встретили звонком о заложенной бомбе

Машины экстренных служб окружили вход в отель в центре Петербурга утром 7 декабря. Как рассказали «Фонтанке» очевидцы, сотрудники ОМОНа, полиции и скорой прибыли к 57-му дому на Невском проспекте около восьми часов. В этом здании находится гостиница Corinthia Hotel St Petersburg.

По информации нашего издания, с утра в отель позвонил неизвестный и рассказал о якобы заложенной бомбе. Взрывотехники опасности в здании не нашли. Эвакуация постояльцев не проводилась.