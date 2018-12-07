Усиленное питание, электронная почта и камеры с большими окнами. Омбудсмен рассказала, как обитают в СИЗО украинские моряки

Условия содержания троих украинских моряков в московском СИЗО «Матросская тишина» проверила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Подробности их быта в изоляторе омбудсмен описала в своем Instagram.

Москалькова заверила, что ранения, полученные моряками при задержании кораблей в Керченском проливе, легкой степени тяжести, а лечение «уже дает положительную динамику». По словам омбудсмена, моряки живут в «медицинской части в просторных, чистых камерах с большими окнами» и на условия не жалуются.

«Заключенным обеспечивается усиленное питание, они имеют возможность открыть счета и покупать дополнительные продукты питания», — написала Москалькова. По ее словам, морякам предоставили возможность переписываться по электронной почте с близкими.

25 ноября российские пограничники задержали три украинских военных корабля в районе Керченского пролива. ФСБ заявила, что они нарушили государственную границу России. При задержании был применен таран и огонь на поражение, три украинских моряка получили ранения. Экипажи кораблей были решением суда в Симферополе арестованы и этапированы в Москву. Им предъявили официальные обвинения в нарушении границы.

Украинская сторона обвинила Россию в агрессии. В Киеве заявили, что Керченский пролив и Азовское море являются внутренними водами России и Украины по договору 2003 года, проход по которым для судов этих стран свободный и не требует согласования.