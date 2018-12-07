За что отказывают в убежище в Финляндии?
В этом году на 10% больше россиян попросили политического убежища в Финляндии. Однако статус беженца получают лишь 8 человек из 100. Почему Финляндия отказывает в убежище и есть ли после этого риск получить запрет на въезд в страну? На популярные вопросы отвечает Дженни Курпен, политический эмигрант, бывший координатор организации Human Corpus.
- Меня преследуют в России по религиозным / политическим / другим причинам. Могу ли я просить убежища в Финляндии?
- Каковы мои шансы?
- Почему Финляндия может отказать в убежище?
- С чего начать?
- Какие документы нужны?
- Какие нужны доказательства, чтобы мне поверили?
- Легко ли обмануть финских миграционщиков?
- У меня нет визы. Можно ли подать прошение об убежище удалённо?
- Могу я в заявлении на визу написать в качестве цели «Получение убежища»?
- Я наконец в Финляндии. Куда идти?
- Что говорить и как себя вести?
- Нужен ли адвокат?
- Мне дадут переводчика?
- Сколько ждать решения?
- Мне дадут жильё и пособие на время рассмотрения заявления?
- Что делать, если мне отказали?
- Меня депортируют?
- Я смогу рассчитывать на финскую визу после отказа в убежище?
- Стоит ли игра свеч?
1 Меня преследуют в России по религиозным / политическим / другим причинам. Могу ли я просить убежища в Финляндии?
Да, каждый имеет право попросить убежища.
2 Каковы мои шансы?
Официально процент положительных решений составляет 8%, то есть шансы в любом случае невелики. При этом критерии все время ужесточаются, а подход формализуется. Наибольшие шансы имеют люди, которые подвергаются явному преследованию за свою политическую активность, сумели достоверно задокументировать это преследование и испытывали проблемы при выезде из России.
3 Почему Финляндия может отказать в убежище?
Финляндия не будет рассматривать заявление об убежище, если в соответствии с Дублинским соглашением за его рассмотрение отвечает другая страна Евросоюза или Норвегия, Исландия, Швейцария или Лихтенштейн. Основаниями для перенаправления заявления могут быть, например, наличие действующей шенгенской визы другого государства или наличие недавно закончившейся визы другого государства, наличие членов семьи в другом государстве, наличие действующего вида на жительство, пересечение границы другого государства, сопровождавшееся снятием отпечатков пальцев, или достаточно долгое пребывание в другом государстве. Но это не отказ предоставить убежище. Отказывают в предоставлении убежища чаще всего по недостаточности оснований. При этом не обязательно подвергают сомнению рассказ соискателя. Но могут, например, счесть, что он переоценил грозящую ему опасность или не смог убедительно доказать ее наличие. Также основаниями для предоставления убежища обычно не являются проблемы с криминальными структурами, серьезное заболевание (в качестве единственного основания), страх общего характера. Еще одна причина для отказа – так называемое "очевидно безосновательное заявление", то есть случай, когда утверждения соискателя заведомо голословны и/или противоречат друг другу и информация не подтверждена. Такие заявления рассматриваются быстро, и вместе с отказом соискатель может получить запрет на въезд в страну.
4 С чего начать?
Если ваша ситуация не экстренная, то начните с трезвой оценки тех рисков, которым вы подвергаетесь или можете подвергнуться в России. Если речь идет о страхе общего характера (я ходил на митинги, а вдруг что?) или потенциальной угрозе, которая не коснулась непосредственно вас (я Свидетель Иеговы (запрещённая в РФ реглигиозная организация), много читаю об арестах соверующих, но в моем собрании никого не арестовывали и не проводили обысков), то Миграционная служба с большой вероятностью не сочтет ваши основания достаточно вескими и откажет в предоставлении убежища. Если же у вас лично уже были неприятные контакты с представителями российских властей, вам угрожали уголовным преследованием, шантажировали неприятностями родственникам или допрашивали родственников, друзей, пытались завербовать и тем более если на вас уже завели дело по политическим мотивам и у вас есть подтверждающие это юридические документы — у вас появляются более веские основания, и вам нужно достаточно оперативно спланировать и осуществить отъезд в Финляндию.
Если ситуация экстренная (провели внезапный обыск, подвергли психологическому давлению или пыткам), то заниматься анализом поздно, нужно действовать по обстоятельствам.
5 Какие документы нужны?
Подавляющая часть просителей убежища из России въезжает в Финляндию по подлинным действующим загранпаспортам и с финскими визами. Уничтожение документов, удостоверяющих личность, к чему в страхе перед депортацией прибегают некоторые просители, только усложнит дело и может вызвать у чиновников серьезные подозрения в подлинности ваших намерений и серьезности вашей ситуации.
Если ситуация сложилась так, что у вас по той или иной причине нет документов, постарайтесь максимально логично описать и обосновать вашу ситуацию. В крайнем случае, если, например, у вас не был оформлен загранпаспорт, для подтверждения личности подойдут внутренний паспорт, военный билет, водительские права.
6 Какие нужны доказательства, чтобы мне поверили?
Формально миграционная служба говорит, что подтверждающие документы не нужны и достаточно подробного достоверного устного рассказа. Вашему рассказу поверят и даже в решении отметят, что он достоверный, однако устного рассказа будет, скорее всего, недостаточно для обоснования. На деле вопрос о подтверждающих документах задают всегда, и их лучше иметь. Это должны быть документы, связанные с вами и вашей ситуацией и конкретно подтверждающие тем или иным способом ваш рассказ — от медицинских справок и материалов прессы с упоминанием вашего имени до юридических документов и личной переписки. Оригиналы документов, скорее всего, проверят на подлинность. Копии и сканы тоже принимают, но их "вес" меньше, чем у оригиналов.
7 Легко ли обмануть финских миграционщиков?
Обмануть сотрудников Миграционной службы достаточно сложно, кроме того, при обнаружении обмана вас могут лишить убежища, даже если вы его поначалу получили.
8 У меня нет визы. Можно ли подать прошение об убежище удалённо?
Нет, нельзя.
9 Могу я в заявлении на визу написать в качестве цели «Получение убежища»?
Нет. В этом случае вам, скорее всего, откажут в выдаче визы.
10 Я наконец в Финляндии. Куда идти?
Вы можете сообщить о намерении подать заявление об убежище прямо на границе во время паспортного контроля. Тогда вас снимут с транспорта и начнут оформление заявления. Но удобнее делать это в отделении полиции — таковые есть в любом более или менее крупном городе. Приняв и оформив ваше заявление, полиция направит вас в Центр приема беженцев, в просторечии — "лагерь".
11 Что говорить и как себя вести?
Говорить надо правду. Вне зависимости от содержания собственного кейса, нужно соблюдать следующие правила и принципы.
а) Примите во внимание, что инспектор ничего не знает о вас лично и имеет очень общие, зачастую формализованные представления о том, что происходит в России, которая не классифицируется в Миграционной службе как небезопасная страна. Иначе говоря, в Финляндии до сих пор формально считают, что в России хотя бы частично соблюдаются процедура судопроизводства, происходят выборы и можно обратиться за защитой в полицию. Поэтому фразы наподобие: "Но вы же понимаете, что полиция ничего делать не будет!" — бессмысленны. Инспектор миграционной службы по должности этого не понимает и в лучшем случае попросит вас обосновать ваше мнение. В худшем случае он так и занесет его в протокол, но никакого значения при рассмотрении заявления эта фраза иметь не будет, потому что ее сочтут вашим субъективным эмоционально окрашенным мнением.
б) Рассказывайте о том, что случилось и с большой вероятностью может случиться с вами лично и с вашей семьей, если вы приехали всей семьей. Степень вероятности определяется, например, тем, что уже случилось с вашими друзьями-единомышленниками или близкими родственниками. Рассказывать надо в хронологическом порядке, упоминая имена людей и топонимику. Если что-то происходило на улице, рекомендуется описывать местность, можно нарисовать карту. Если вам пришлось пережить психологическое давление, унижение, насилие, в том числе сексуальное, — расскажите максимально подробно. Опишите тех людей, которые совершали с вами эти действия — внешность, если без масок, во что были одеты, голоса, рост, сложение. Если вас возили на машине — упомяните по возможности марку машины, продолжительность поездок. Если держали в камере / подвале / квартире — опишите помещение. Если над вами было совершено сексуальное насилие — не стыдитесь, это не позор. В Финляндии насилие считается преступлением, в котором виноват только тот, кто его совершает. Вам будут сочувствовать и вас будут поддерживать. Не скрывайте фактов сексуального насилия.
в) Не скрывайте, но и не утрируйте эмоции. Ведите себя корректно, но естественно. Плакать на собеседовании можно и нормально, вас никто не будет торопить. В кабинете есть салфетки и вода. Выдерживать паузу можно. Просить перерыв можно. Актерствовать, жестикулировать, намеренно употреблять сильные выражения с целью произвести впечатление на инспектора — не стоит.
г) Заверения в том, что вы быстро выучите язык, что вы хотите работать и платить налоги, что вы законопослушный гражданин — не имеют никакого эффекта и не увеличат ваших шансов на получение убежища.
12 Нужен ли адвокат?
Центры приема беженцев проводят информационные мероприятия с участием юристов, которые рассказывают в общих чертах о процедуре рассмотрения заявления об убежище. Проситель убежища имеет право пользоваться услугами государственных бюро юридической помощи, куда нужно записываться на прием самостоятельно. Дополнительную информацию даст персонал Центра приема беженцев. В бюро сделают оценку вашей ситуации, и вы, возможно, получите консультацию адвоката, но на собеседование вам придется идти одному. Кроме того, не все юристы государственного бюро хорошо разбираются в специфике, связанной с беженцами. Но в случае, если вы относитесь к так называемой "уязвимой группе" — например, у вас подтверждено психическое расстройство, вы — жертва насилия или торговли людьми, мать-одиночка с ребенком и т. д., вы сможете прийти на собеседование с юристом, который сможет подготовить вас и поддержать вас наводящими вопросами. Но юрист не имеет права говорить на собеседовании за вас.
13 Мне дадут переводчика?
Непосредственно при подаче заявления пограничникам и полиции вам, скорее всего, придется справляться без переводчика. Но Миграционная служба будет приглашать профессиональных переводчиков на все собеседования. Все эти переводчики проходят проверку безопасности Миграционной службы и обязаны хранить в тайне все, что услышали. Перевод может осуществляться на месте, когда переводчик сидит в кабинете, или по видеосвязи. Если вы хотите высказать определенные пожелания в отношении переводчика (например, чтобы это была женщина), их можно сообщить персоналу Центра приема беженцев сразу после того, как вы получите приглашение на собеседование. Но, к сожалению, эти пожелания удовлетворяются не всегда. При работе с переводчиком обращайте внимание на следующие вещи:
а) переводчик должен переводить полностью, а не реферировать.
б) переводчик не имеет право вмешиваться в разговор напрямую и давать вам указания по поводу того, что вам нужно говорить, а что — нет.
в) переводчик не имеет права показывать свое отношение к вашим словам, он на работе.
г) переводчик — не консультант и не юрист, поэтому все вопросы по процедуре адресуйте не ему, а напрямую инспектору или другому должностному лицу, с которым вы общаетесь.
в) если работа переводчика вызывает у вас нарекания, вы должны сказать ему об этом, и он обязан перевести ваши слова инспектору.
14 Сколько ждать решения?
В 2018 году средний срок рассмотрения составил 243 дня. Формально он должен составлять 6 месяцев, которые отсчитываются с момента въезда в страну. Но на деле сроки могут серьезно затягиваться и составлять более года.
15 Мне дадут жильё и пособие на время рассмотрения заявления?
Вам предоставят койку в Центре приема беженцев, если вы приехали один / одна, или комнату, если вы приехали всей семьей. Если в Центре предоставляется трехразовое питание, ваше приемное пособие будет составлять менее 100 евро в месяц. Если питания не предоставляется, но есть условия для приготовления пищи, пособие будет составлять чуть более 300 евро в месяц. Иногда просителей расселяют в квартиры по принципу "коммуналки": одна комната для семьи. Заявление на получение пособия нужно самостоятельно подавать каждый месяц, получать его придется в социальной службе того муниципалитета, где расположен центр приема беженцев. Если у вас есть в Финляндии близкие друзья или родственники, вы можете проживать у них (это называется "проживание в частной квартире") — но только в том случае, если они согласятся вас принять на долгий срок и у них подходящие жилищные условия. При этом вам не будет выделено никакого дополнительного пособия на аренду жилья, вы будете получать все те же 300 с небольшим евро на основные необходимые расходы.
16 Что делать, если мне отказали?
Если вы серьезно опасаетесь за свою безопасность на Родине — то подавать апелляцию в административный суд Хельсинки. В этом случае вы не связаны необходимостью пользоваться услугами государственного бюро юридической помощи и можете выбрать любого адвоката, чьи услуги по составлению апелляционного заявления будут для вас бесплатными. Если административный суд тоже отказывает, можно попробовать подать апелляцию в высший административный суд. В ситуации, когда во время вашего нахождения в Финляндии и получения отказа вы узнали о том, что на Родине возникли новые угрожающие вам обстоятельства, вы можете подать новое заявление об убежище на основании вновь возникших обстоятельств и начать процедуру сначала. Но обстоятельства должны быть очень вескими, в ином случае ваше заявление могут счесть очевидно безосновательным, а это ведет к депортации и запрету на въезд в страну.
17 Меня депортируют?
Депортация — не автоматическая мера, но возможная. Если ваше заявление в целом признано достоверным, но в нем не нашли достаточных оснований для предоставления убежища, вам дадут возможность покинуть страну добровольно, и эта возможность может сохраниться даже после того, как отказ будет подтвержден после апелляции административным судом. В ряде случаев депортация может быть упомянута в решении миграционной службы, и тогда при подаче апелляции ваш юрист должен будет отдельно запросить у административного суда запрет на осуществление депортации.
18 Я смогу рассчитывать на финскую визу после отказа в убежище?
Если вы не совершали правонарушений в Финляндии и добровольно выехали из страны или если вам не был назначен запрет на въезд, то препятствий для получения визы нет. Запрет на въезд в страну — тоже не автоматическая мера.
19 Стоит ли игра свеч?
Заявление об убежище — это не способ переехать, а крайняя мера, последняя попытка себя защитить. Пользоваться этой опцией, если вы хотите улучшить ваши жизненные условия или "зацепиться" за рубежом, не стоит. Лучше постараться найти возможность переехать на основании работы или учебы. Процесс получения убежища занимает долгие месяцы (как минимум), и все это время вам придется жить в стесненных условиях, в соседстве с другими подобными вам просителями разных национальностей, либо на очень скромное пособие, либо на собственные сбережения, которые надо растянуть на достаточно долгое время, потому что если вы потратите их раньше, пособие вам платить не будут. Проситель убежища сдает паспорт в полицию и взамен получает в Центре приема беженцев удостоверение с фотографией, он не имеет права на полноценное медицинское обслуживание (лечение предоставляется только в экстренных случаях), не может отдать детей в садик, не получает индивидуального социального номера, и даже если он найдет работу (при наличии действующего паспорта право на работу у человека в статусе просителя убежища появляется через 3 месяца после въезда в страну, без паспорта — через полгода), у него возникнут сложности с оформлением банковской карты и арендой жилья.
Но главное — важно понимать, что Финляндия, и в особенности ее бюрократические институции, — это не "Россия в гуманном, улучшенном варианте". Здесь нет возможности "поговорить по-человечески" с инспектором Миграционной службы в том понимании, в каком такие беседы возможны в российской административной практике, даже если внешне этот разговор покажется душевным. Вежливость чиновников и дружелюбие полиции — не проявление личной сердечности и человеколюбия, а часть общей административной культуры, условный гуманизм которой закреплен на законодательном и правовом уровне. Но никто не будет ради вас превышать свои полномочия и делать исключения. Любая гибкость проявляется только в рамках существующих внутренних инструкций. С тем же самым сочувствием сотрудник миграционной службы выслушает ваш рассказ на собеседовании, а через много месяцев уведомит вас о том, что решение по вашему заявлению — отрицательное и вы имеете право обжаловать его или добровольно выехать из страны. С одной и той же корректностью полицейский примет у вас заявление об убежище и посадит вас на самолет при депортации (конечно, если не будете оказывать сопротивление). Но если вы сумели подтвердить безнадежность своего положения, то вам будет предоставлено убежище на основании международных норм и финского законодательства.
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