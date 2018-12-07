За что отказывают в убежище в Финляндии?

11 Что говорить и как себя вести?

Говорить надо правду. Вне зависимости от содержания собственного кейса, нужно соблюдать следующие правила и принципы.

а) Примите во внимание, что инспектор ничего не знает о вас лично и имеет очень общие, зачастую формализованные представления о том, что происходит в России, которая не классифицируется в Миграционной службе как небезопасная страна. Иначе говоря, в Финляндии до сих пор формально считают, что в России хотя бы частично соблюдаются процедура судопроизводства, происходят выборы и можно обратиться за защитой в полицию. Поэтому фразы наподобие: "Но вы же понимаете, что полиция ничего делать не будет!" — бессмысленны. Инспектор миграционной службы по должности этого не понимает и в лучшем случае попросит вас обосновать ваше мнение. В худшем случае он так и занесет его в протокол, но никакого значения при рассмотрении заявления эта фраза иметь не будет, потому что ее сочтут вашим субъективным эмоционально окрашенным мнением.

б) Рассказывайте о том, что случилось и с большой вероятностью может случиться с вами лично и с вашей семьей, если вы приехали всей семьей. Степень вероятности определяется, например, тем, что уже случилось с вашими друзьями-единомышленниками или близкими родственниками. Рассказывать надо в хронологическом порядке, упоминая имена людей и топонимику. Если что-то происходило на улице, рекомендуется описывать местность, можно нарисовать карту. Если вам пришлось пережить психологическое давление, унижение, насилие, в том числе сексуальное, — расскажите максимально подробно. Опишите тех людей, которые совершали с вами эти действия — внешность, если без масок, во что были одеты, голоса, рост, сложение. Если вас возили на машине — упомяните по возможности марку машины, продолжительность поездок. Если держали в камере / подвале / квартире — опишите помещение. Если над вами было совершено сексуальное насилие — не стыдитесь, это не позор. В Финляндии насилие считается преступлением, в котором виноват только тот, кто его совершает. Вам будут сочувствовать и вас будут поддерживать. Не скрывайте фактов сексуального насилия.

в) Не скрывайте, но и не утрируйте эмоции. Ведите себя корректно, но естественно. Плакать на собеседовании можно и нормально, вас никто не будет торопить. В кабинете есть салфетки и вода. Выдерживать паузу можно. Просить перерыв можно. Актерствовать, жестикулировать, намеренно употреблять сильные выражения с целью произвести впечатление на инспектора — не стоит.

г) Заверения в том, что вы быстро выучите язык, что вы хотите работать и платить налоги, что вы законопослушный гражданин — не имеют никакого эффекта и не увеличат ваших шансов на получение убежища.