В ГУ МВД подтвердили информацию «Фонтанки»: уголовного дела после проверки фонда Сокурова не будет

Полиция Петербурга подтвердила, что уголовного дела по итогам проверки фонда Александра Сокурова не будет. Ведомство выпустило официальное заявление для прессы утром 7 декабря.

В тексте, как и предполагала «Фонтанка», говорится следующее: «Полицейские провели всестороннюю проверку фактов, изложенных в заявлении [поданном в органы]. По результатам проверки вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления».

В ведомстве подтвердили, что поводом для проверки фонда поддержки кинематографа «Пример интонации» стало заявление бывшего работника. Тот заявлял о возможном хищении средств, выделенных для производства кино.

Проверку проводила полиция Петроградского района.

Напомним, о проверке фонда утром 6 декабря сообщил международный телеканал RTVI. Днем в «Фейсбуке» появилась запись от имени режиссера, в которой говорилось о доносе, о прослушке телефона деятеля культуры спецслужбами, начавшейся после вопроса Сокурова президенту Путину об осужденном в РФ украинском режиссере Олеге Сенцове. При этом вчера в Северной столице находился с официальным визитом глава государства, которому доложили о «горячем» новостном поводе. Президент поручил врио губернатора Александру Беглову разобраться. Связавшись с руководителями полиции и прокуратуры, градоначальник выяснил, что поводов для возбуждения уголовного дела силовики не видят. Официально сообщить об этом собирались утром 7 декабря.

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