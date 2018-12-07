Замглавы Пенсионного фонда покинул свой пост. Еще двоих могут уволить в ближайшее время

Заместителя главы правления Пенсионного фонда России (ПФР) Бориса Гукайло освободили от должности. Об этом 7 декабря пишет «Коммерсантъ».

В ПФР Гукайло работал с 2009 года и отвечал за капитальное строительство, закупочную деятельность и административно-хозяйственное обеспечение фонда в целом. Источник «Коммерсанта» утверждает, что увольнение Гукайло связано со строительством зданий фонда в регионах. Другой источник отметил, что Гукайло давно собирался покинуть свой пост.

По данным издания, в ближайшее время фонд могут покинуть еще два замглавы. «Коммерсантъ» сообщает, что пост заместителя главы правления фонда может оставить Алексей Иванов, который курирует развитие IT-инфраструктуры и информатизацию. По данным источника, работу Иванова раскритиковала вице-премьер Татьяна Голикова.

«Коммерсантъ» добавляет, что уйти со своего поста может зампред правления фонда Николай Козлов. Он отвечает за взаимодействие с негосударственными пенсионными фондами (НПФ). Козлова критиковали в социальном блоке правительства за ограничения приема заявлений от граждан на смену НПФ через курьеров.