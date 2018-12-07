Путин покидает Петербург. Горожане добираются на работу через пробки на КАД и ЗСД

Движение транспорта затруднено на магистралях на юге Петербурга с утра 7 декабря. Автолюбители подозревают, что не все высокие гости Высшего Евразийского экономического совета накануне покинули Северную столицу.

«Перекрыли ЗСД на юг перед съездом на Благодатную. Говорят, кортеж президента ждут», — пожаловались очевидцы.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», затор наблюдается также на КАД в районе развязки с Пулковским шоссе.

Накануне в Петербурге президент Владимир Путин провел заседание Высшего Евразийского экономического совета. Из-за высоких гостей в центре города несколько раз за день перекрывали улицы. В Пулково задерживали рейсы из Москвы и в Китай. Вечером делегация отправилась в Мариинский театр на балет «Щелкунчик».