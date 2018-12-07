За рецидивистом, обидевшим гостью из Сальвадора в главном музее Петербурга, ездили под Лугу

Двое суток понадобилось оперативникам уголовного розыска полицейского главка и УМВД по Центральному району Петербурга, чтобы найти и задержать подозреваемого в крупной карманной краже, совершенной в Эрмитаже. Сотрудники успели сделать это, пока Генеральная ассамблея Международной автомобильной федерации, на которую приехала потерпевшая, не завершилась в Северной столице.

Как ранее сообщала «Фонтанка», около полудня 4 декабря в главном музее города на Неве обокрали экскурсантку. У 28-летней, как выяснилось, гражданки Сальвадора, украли банковские карты, с которых потом сняли более миллиона в рублевом эквиваленте. Потерпевшая — не туристка. Она приехала в Россию в составе национальной делегации, чтобы поучаствовать Генеральной ассамблее Международной автомобильной федерации, которая в эти дни проходит в Северной столице.

Последние мероприятия ассамблеи пройдут сегодня, 7 декабря, а накануне в деревню Жельцы Лужского района области наведались силовики. Оттуда в полицию увезли 40-летнего безработного петербуржца, не раз осуждавшегося за кражи и грабежи. Именно он, по версии следствия, покусился на имущество гостьи города. Правда, где деньги, пока неизвестно.

Напомним, что 4 декабря лишилась портмоне с наличными и другая иностранка, изучавшая коллекции Эрмитажа. Причастность задержанного к этой краже проверяется.