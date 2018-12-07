Во Франции мобилизуют почти 90 тысяч полицейских на митинги в субботу. Мораторий не помог, власти готовятся к беспорядкам

Во Франции более 89 тысяч полицейских мобилизуют для обеспечения порядка в ходе протестов «желтых жилетов» в ближайшую субботу, 8 декабря. Об этом заявил премьер-министр Франции Эдуар Филипп.

Как 7 декабря пишет РБК со ссылкой на Le Monde, премьер-министр добавил, что из них 8 тыс. будут находиться в Париже, наряду с 12 бронированными автомобилями жандармерии.

Масштабная акция протеста прошла во Франции 17 ноября, в ней приняли участие около 300 тыс. человек. При этом в Париже митингующие попытались штурмовать главное здание МВД страны. Протестующие выступают против повышения цен на бензин и налогов.

Национальное собрание Франции 5 декабря одобрило предложение правительства ввести мораторий на полгода на повышение налогов на топливо. Кроме того, парламент утвердил отказ от повышения тарифов на электроэнергию и ужесточения правил техосмотра автомобилей.

Решение о моратории французские власти приняли после массовых протестов, которые охватили всю страну в ноябре. Акции «желтых жилетов» начались из-за повышения цен на бензин, затем к ним присоединились недовольные и в целом политикой правительства. В ходе акций протеста на улицах Парижа строили баррикады, а власти допускали введение чрезвычайного положения в стране. Мэрия французской столицы оценила ущерб от беспорядков в 3-4 млн евро. Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал беспорядки и нападения «позором».