Выходные в Финляндии 8-9 декабря: рождественский метал и веселье на ипподроме

Финляндия продолжает погружение в предрождественскую атмосферу. В эти выходные есть шанс услышать рождественские песни в метал-обработке, увидеть необычный перформанс с размышлениями о роли праздника в обществе потребления и побывать на скачках.

Elisa Kulmala, Helsinki Marketing

В субботу, 8 декабря, в Финляндии ожидается от нуля до минус пяти градусов Цельсия. На западе страны выпадет снег, в южных регионах возможно потепление до плюс одного градуса и дожди. В воскресенье температура воздуха поднимется выше нуля и в западных районах Суоми, выпадут осадки.

В Хельсинки в эти выходные завершается музыкальный фестиваль We Jazz. В субботу можно услышать, например, Dalindèo Celebrates Komeda, Aki Rissanen Trio, а в воскресенье – Bowman Trio. Билеты на концерты фестиваля стоят от 10 до 39 евро.

8 декабря на "Хартвал-арене" представят шоу Raskasta Joulua. С традиционными рождественскими песнями в метал-аранжировке выступят музыканты групп Nightwish, Teräsbetoni, Amaranthe и других. Билеты стоят от 49,90 евро.

До 16 декабря в театре музея современного искусства Kiasma можно увидеть спектакль The Gospel of Christmas, где классические композиции сочетаются с современной музыкой, танцами и перформансом. Спектакль идет на финском языке с английскими субтитрами, билеты стоят 15 евро.

Музей-усадьба Херттониеми (Linnanrakentajantie, 12) приглашает 8 декабря прогуляться по рождественской тропе. С 12 до 16 часов посетителей ждут музыкальные и театральные представления, а также рождественская ярмарка.

9 декабря в музее Ateneum пройдет экскурсия на русском языке по выставке «История финского искусства», начало в 13:00. А в 14:00 состоится русскоязычная лекция об экспозиции «Городские встречи», посвященной истории Финляндии XX века. Оплачивается только входной билет в музей.

В выставочном зале Wanha Satama с 5 по 9 декабря проходит рождественская ярмарка с живой музыкой и развлекательной программой для детей. Также посетители могут перекусить в кофейне и сфотографироваться с Санта-Клаусом. В субботу гостей ждут с 10 до 18, а в воскресенье – до 17 часов.

За дизайнерскими вещицами можно в эти выходные отправиться в культурный центр "Кабельный завод". В субботу с 10 до 19, а в воскресенье до 18 часов там будут представлены предметы интерьера, одежда, украшения, текстиль. В этом году в Ornamo Design Joulu участвуют не только финские, но и эстонские дизайнеры.

В Коуволе 9 декабря устроят бесплатное семейное мероприятие «Рождество для животных и лесные костры». С 11 до 17 часов на ипподроме (Hevosmiehentie, 1) будут петь рождественские песни, показывать животных, продавать рождественские сладости и товары ручной работы. Завершат праздник скачки.

В Хамине бесплатные предрождественские празднества организуют в Бастионе 8 декабря. Посетители смогут принять участие в различных мастер-классах по рукоделию, закупиться подарками на рождественской ярмарке и повеселиться под музыку на открытом воздухе вместе с Йоулупукки.

В Котке 8 декабря состоится бесплатный концерт «Самые красивые рождественские песни». Начало в 18:00 в церкви Кюми (Suntionkatu, 18).

В Лаппеенранте с 7 по 22 декабря будет работать рождественская ярмарка на площади Марии (Marian aukio) с товарами hand made, деликатесами, сувенирами и разными угощениями. В выходные ярмарка открыта с 11 до 17 часов. 8 и 9 декабря за покупками можно также отправиться в крепость Лаппеенранты, где с 10 до 16 часов будут торговать рождественскими товарами и местными продуктами.

Виктория Трифонова, "Фонтанка.ру"