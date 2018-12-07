«Ведомости»: ЦБ готовится к отключению от международных платежных систем. Малые банки просят найти запасных партнеров

Центробанк готовится к возможному усилению санкций США, которые могут затронуть работу с платежными системами Visa и MasterCard. Регулятор попросил малые банки найти себе запасного партнера для обслуживания карт, пишут 7 декабря «Ведомости».

Малые банки часто работают с платежными системами не напрямую, а именно с помощью банков-партнеров. Самые крупные и известные — РНКО «Платежный центр», «Уралсиб», ВТБ, Росбанк, Промсвязьбанк. Как отмечает издание, Центробанк таким образом обезопасит обслуживание карт россиян в случае отключения от платежных систем Visa и Mastercard, что уже происходило в 2014-2015 годах. В случае краха одного из банков-спонсоров, малые банки поддержит запасной.

Представитель ЦБ подтвердил изданию рассылку подобных рекомендаций, подчеркнув при этом, что они не носят обязательный характер.

Отмечается, что в случае новых американских санкций против крупнейших российских банков и отключение от систем Visa и MasterCard, на платежи в России это не повлияет, поскольку расчеты внутри страны проводятся через Национальную систему платежных карт (НСПК). Карты не будут работать только в других странах.