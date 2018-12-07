«Снизить риски просчетов с Россией». США исключили военный ответ на инцидент в Керченском проливе
США не рассматривают возможность военного ответа на действия России в Азовском море и Керченском проливе. Об этом заявил председатель объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд.
Вместе с тем он подчеркнул, что международное сообщество обязано отреагировать в иной форме на действия России, направленные на ограничение судоходства в районе Азовского моря. «Я думаю, что международное сообщество обязательно должно отреагировать в сфере дипломатии, экономики или безопасности… Сейчас не идет обсуждения военного измерения ответа на [инцидент] в Азовском море», — цитирует 7 декабря Данфорда РБК со ссылкой на The Washington Post.
Кроме того председатель объединенного комитета начальников штабов США подтвердил, что продолжает регулярные контакты с коллегой, начальником российского Генштаба Валерием Герасимовым. По его словам, подобные контакты призваны сократить риск военного столкновения между двумя странами и позволяют осуществлять взаимодействие в Сирии.
«Наши разговоры призваны снизить риски просчетов с Россией и в случае кризиса помочь разрешить этот кризис», — рассказал он.
Ранее CNN со ссылкой на источники сообщал, что США намерены ввести в Черное море корабль в связи с инцидентом в Керченском проливе между Россией и Украиной. По данным телеканала, Соединенные Штаты уже уведомили о своем намерении по дипломатическим каналам Турцию, как того требует конвенция Монтрё 1936 года.
Справка:
25 ноября российские пограничники задержали три украинских военных корабля в районе Керченского пролива. ФСБ заявила, что они нарушили государственную границу России. При задержании был применен таран и огонь на поражение, три украинских моряка получили ранения. Экипажи кораблей были решением суда в Симферополе арестованы и этапированы в Москву. Им предъявили официальные обвинения в нарушении границы.
Украинская сторона обвинила Россию в агрессии. В Киеве заявили, что Керченский пролив и Азовское море являются внутренними водами России и Украины по договору 2003 года, проход по которым для судов этих стран свободный и не требует согласования.