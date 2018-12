«Вот это воссоединение семьи». Самая старая в мире дикая птица вернулась на Гавайи и отложила яйцо

Самая старая из известных человеку птиц в дикой природе, самка альбатроса по кличке Wisdom (Уиздом, переводится с английского как «Мудрость»), вернулась на свое место гнездования на Гавайских островах, где отложила яйцо. Об этом 6 декабря пишет N+1 со ссылкой на Службу охраны рыбных ресурсов и диких животных США.

Отметим, темноспинные альбатросы, к которым относится и Уиздом, откладывают всего по одному яйцу каждый сезон. В прошлом году самая старая птица в мире (ей как минимум 68 лет) уже успешно высидела отложенное яйцо вместе со своим партнером Акеакамаи (самец и самка занимаются высиживанием по очереди).

She's Baaaaaack! Wisdom – world's oldest known wild bird- returned to Midway Atoll NWR on 11/29 and laid an egg! Wisdom was first identified and banded by biologists as an adult in 1956 – making her at LEAST 6⃣8⃣ years old! #Wisdom (1) https://t.co/Iv8GZr5os9 pic.twitter.com/fC3sbHxmF7