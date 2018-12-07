Президент Эквадора считает, что Ассанж может покинуть посольство страны в Лондоне
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, который с 2012 года находится на территории посольства Эквадора в Лондоне, может покинуть здание дипломатической миссии. Об этом 6 декабря заявил президент южноамериканской страны Ленин Морено местному радио, пишет 6 декабря Associated Press.
По словам Морено, он получил сообщение от британского правительства, в котором говорится, что конституция запрещает экстрадицию человека в страну, где ему угрожает опасность. Однако, по информации CNN, президент Эквадора все еще ждет окончательного прояснения позиции Великобритании. В СМИ пишут, что Лондон может ждать гарантий от США о невынесении Ассанжу смертного приговора.
В ноябре Соединенные Штаты предъявили обвинение основателю сайта WikiLeaks Джулиану Ассанжу, который скрывается в посольстве Эквадора в Лондон.
Справка:
Сайт WikiLeaks был открыт в 2006 году. Он прославился публикацией расследований и секретных материалов о коррупции и злоупотреблениях в различных странах мира. Целью некоммерческой организации была объявлена «неотслеживаемая публикация и анализ документов, ставших доступными вследствие утечки информации». В 2010 году сайт опубликовал секретную информацию о действиях США в Ираке, а также пытках в лагере для задержанных в Гуантанамо. Основатель WikiLeaks поселился на территории эквадорского посольства в Лондоне в 2012 году, когда он был объявлен в розыск по обвинению в изнасиловании. Дело было закрыто, но Ассанж не торопился покидать диппредставительство, опасаясь, что его все равно выдадут Швеции, а затем США, где ему грозит смертная казнь из-за публикации секретной информации, в том числе о деятельности военных США в Ираке. На его содержание эквадорцы потратили больше пяти миллионов долларов. У Ассанжа есть эквадорский паспорт.