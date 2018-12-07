Президент Эквадора считает, что Ассанж может покинуть посольство страны в Лондоне

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, который с 2012 года находится на территории посольства Эквадора в Лондоне, может покинуть здание дипломатической миссии. Об этом 6 декабря заявил президент южноамериканской страны Ленин Морено местному радио, пишет 6 декабря Associated Press.

По словам Морено, он получил сообщение от британского правительства, в котором говорится, что конституция запрещает экстрадицию человека в страну, где ему угрожает опасность. Однако, по информации CNN, президент Эквадора все еще ждет окончательного прояснения позиции Великобритании. В СМИ пишут, что Лондон может ждать гарантий от США о невынесении Ассанжу смертного приговора.

В ноябре Соединенные Штаты предъявили обвинение основателю сайта WikiLeaks Джулиану Ассанжу, который скрывается в посольстве Эквадора в Лондон.