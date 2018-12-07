МИД России опасается, что США запустят «гонку вооружений в космическом пространстве»

США хотят разрушить систему контроля и нераспространения вооружений в космосе. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел РФ, опубликованном 6 декабря на сайте ведомства.

Публикация связана с голосованием Генеральной Ассамблеи ООН по трем российским документам. Речь идет о резолюциях «Неразмещение первыми оружия в космосе» (НПОК) и «Меры по обеспечению транспарентности и укреплению доверия в космической деятельности» (МТДК), а также процедурном решении «Дальнейшие практические меры по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве» (ПГВК). Первый документ (НПОК) поддержали 128 государств, российские дипломаты назвали документ «единственным реально действующим международным инструментом по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве». При этом США голосовали против, к ним ь Австралия, Великобритания, Венгрия, Франция и некоторые другие европейские страны.

«Получается, что эти государства под давлением США выступили против собственных национальных приоритетов и выразили пассивное согласие с возможной реализацией заявленных Вашингтоном планов по размещению оружия в космосе», – заявили в МИД РФ.

Резолюция по ПГВК также поддержали 128 государств, против выступили те же. То же самое касается и решения по МТДК.