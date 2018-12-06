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Происшествия
06.12.2018 23:48
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Основатель «Смотра.ру», блогер Давидыч вышел из СИЗО. Его освободили от наказания

Мосгорсуд изменил приговор основателю автомобильного сообщества «Смотра.ру» и блогеру Эрику Китуашвили, известному как Давидыч. Об этом 6 декабря сообщили в пресс-службе суда.

«Приговор Дорогомиловского суда Москвы изменить, исключить из квалификации действий Китуашвили по эпизоду от 1 ноября и 12 ноября 2008 года, освободить его от наказания по истечению сроков давности. Назначить наказание в виде лишения свободы на срок 4 года. Освободить Китуашвили от отбывания наказания. В остальном приговор оставить без изменений», — цитирует судью «Медиазона» со ссылкой на ТАСС.

Суд в апелляции освободил Давидыча от ответственности по еще одному эпизоду, по которому истек срок давности, и назначил ему только 4 года колонии. С учетом принципа «день за полтора» Китуашвили, который провел в СИЗО больше двух лет, был освобожден, поскольку отбыл срок.

19 октября Дорогомиловский суд Москвы приговорил основателя сообщества «Смотра.ру» к 4 годам 8 месяцам колонии за мошенничество со страховками автомобилей и за отмывание денег. Сам Китуашвили считает, что дело в отношении него было сфабриковано, поскольку он борется с коррупцией в полиции. Например, один из его роликов в YouTube, разоблачающий гаишника-взяточника, набрал более 5,5 миллиона просмотров. Приговор вынесли и гражданской жене блогера, Анне Каганской, как сообщнице. Она получила 3 года и 2 месяца колонии общего режима. Также была освобождена по истечению срока давности.

В апреле 2018 года ЕСПЧ признал арест Эрика Китуашвили незаконным и присудил ему около 2 тысяч евро компенсации.

Китуашвили задержали 22 февраля 2016 года. Его обвинили в инсценировке кражи трех застрахованных автомобилей в 2008 году. По версии следствия, он получил за них возмещение от страховщиков.

Справка:

Эрик (Давидыч) Китуашвили — основатель популярного автомобильного портала и YouTube-канала Smotra.ru. Осенью 2014 года, после появлении «банды GTA», совершившей серию жестоких убийств на трассе М-4 «Дон», Давидыч созвал стритрейсеров и организовал охоту на бандитов. Десятки вооруженных гонщиков ездили по ночным дорогам и останавливали подозрительные автомобили.

Помимо видео об автомобилях, он стал известен скандальными роликами о работе сотрудников ГИБДД. Он рассказывал о коррупции в органах, взятках и вымогательствах инспекторов. В одном из выпусков просивший взятку инспектор заметил, что его снимают, и попытался скрыться, грубо нарушая ПДД. Последовала реакция, и нескольких сотрудников ГИБДД уволили.

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