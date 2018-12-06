«К серьезному сокращению Россия не готова». ОПЕК пока не смогла договориться об уменьшении добычи нефти

Члены Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) ждут представителя России для решения о сокращении добычи нефти. Пока к единому мнению придти не удалось, сообщает 6 декабря Bloomberg.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих уточнил, что, по его сведениям, Россия не готова к «значительному сокращению добычи». Это означает, что соглашения, возможно, не удастся достичь и завтра. 7 декабря ОПЕК будет обсуждать возможную договоренность со странами, которые в картель не входят — в частности, с Россией.

«Не все готовы урезать свою добычу в равных пропорциях. Так, к серьезному сокращению не готова Россия», – заявил аль-Фалих.

В Вене, где проходит заседание ОПЕК, ожидают министра энергетики РФ Александра Новака. Источники Bloomberg сообщают, что он вылетел в Петербург для обсуждения возможного соглашения с ОПЕК с Владимиром Путиным. Новак должен вернуться в Вену завтра, 7 декабря.