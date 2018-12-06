Розенбаум вернул в сознание пассажирку «Аэрофлота». Помощь музыкант оказал в небе

Музыкант Александр Розенбаум выступил в качестве врача на борту самолёта авикомпании «Аэрофлот», летевшего из Москвы в Симферополь 6 декабря. Автор-исполнитель и поэт оказал первую помощь пассажирке, потерявшей сознание.

Как рассказал один из пассажиров, крымский журналист Константин Кнырик, рейс «Аэрофлота» на Симферополь вылетел из Москвы в 16.55. Уже в небе женщина потеряла сознание. Бортпроводник спросил по громкой связи, есть ли на борту врачи. В эконом-классе медиков не оказалось, из «бизнеса» неожиданно появился музыкант Александр Розенбаум.

«Он действительно оказал женщине первую медицинскую помощь, сделал искусственное дыхание, и мы благополучно приземлились в Симферополе», — написал очевидец.

После посадки в Крыму пассажирку забрали врачи.

Александр Розенбаум в 1968—1974 годах учился в Первом медицинском институте в Ленинграде. Он получил диплом врача-терапевта по специализации — анестезиология и реаниматология. Затем работал врачом на скорой помощи.