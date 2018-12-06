Концерт группы IC3PEAK в Воронеже состоялся, несмотря на претензии властей. На этот раз задействованы не только полицейские, но и Роспотребнадзор

Группа IC3PEAK провела концерт в Воронеже, несмотря на помехи со стороны сотрудников Роспотребнадзора и полиции, сообщает 6 декабря «Медиазона». В паб-бильярдная «12» на окраине города, где был намечен «секретный» концерт (информация о месте мероприятия не афишировалась, слушатели собирались через закрытые грппы в соцсетях – прим.ред.) неожиданно пришли сотрудники надзорного ведомства, которые заявили, что накануне один из клиентов бильярдной отравился местной пищей, и сегодня заведение ждёт проверка.

На месте появились и сотрудники полиции. За час до концерта один из сотрудников МВД заявил, что «Роспотребнадзор закрыл деятельность организации». После чего сотрудники полиции безуспешно пытались взять письменные объяснения от администраторов клуба, музыкантов и препятствовали попаданию в клуб слушателей.

Несмотря на блокированный центральный вход, зал заполнился слушателями через чёрный ход, который позднее тоже был взят под охрану полицейскими. После 19 часов музыканты вышли на сцену. Из 200 слушателей, которые купили билеты, в зал смогли попасть только 70 человек. Музыканты со сцены поприветствовали «гостей, которые снова пришли».

После начала выступления полицейские заблокировали дверь в гримёрку. При попытке её открыть запертым внутри тур-менеджером группы произошла потасовка с человеком в штатском. «Концерт закончен. Дверь в гримерку выломана», – написала «Медиазона» через 45 минут после начала выступления.

После концерта полицейские выпускали людей из клуба через заблокированную дверь партиями по 5 человек. Музыканты вышли объясниться с теми, кто на концерт попасть не смог и предложили писать жалобы начальству местного управления МВД. Когда один из не попавших на концерт молодых людей пытался прорваться в клуб, он был повален на землю, задержан с применением силы и уведён в полицейский автомобиль. Место концерта IC3PEAK покинули под коллективное исполнение песни «Смерти больше нет».

Ранее музыкантам сорвали несколько концертов. В Новосибирске полицейские угрожали им «подбросить наркотики». В Саратове полицейские пришли на концерт с собаками. 15 декабря IC3PEAK должны выступить в Петербурге.

В большом интервью «Фонтанке» музыканты заявляли, что не намерены прекращать концертную деятельность, несмотря на давление силовиков, которое ничем не объясняется. Предположение, что это намеренное «провоцирование молодёжи на протест» музыканты назвали «слишком сложной многоходовочкой».

СМИ сообщали, что преследования музыкантов могут быть связаны с трагедией в керченском колледже, когда молодой человек расстрелял студентов и преподавателей и самоподрывом юноши в архангельском управлении ФСБ. Якобы центр «Э» МВД и ФСБ изучили интересы молодежи и составили «черный список» музыкальных коллективов.

На этом фоне анонимные источники в Кремле заявили, что «намерены прекратить этот идиотизм». А в Госдуме прошёл круглый стол с участием рэп-исполнителей, у которых не возникает проблем с властями, где, в частности, прозвучал призыв к руководителям федеральных телеканалов позвать модных молодёжных исполнителей на новогодний «голубой огонек». Правда, в целом назвать встречу успешной можно вряд ли — даже далеко не оппозиционный Рома Жиган решил, что делать в Госдуме ему нечего.

До этого телеведущий Дмитрий Киселёв заявил, что «кошмарить рэперов» не стоит. Помогать рэперам на государственном уровне с помощью грантов ранее предложил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.