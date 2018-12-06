СКА обыграл «Ак Барс». Петербуржцы сохраняют второе место в конференции

Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» в четверг, 6 декабря, в Петербурге. Армейцы с Невы выиграли со счетом 5:1 (3:0, 2:1, 0:0).

Голы за СКА забили Патрик Херсли (8 минута), Сергей Плотников (13, 20), Андрей Кузьменко (25) и Наиль Якупов (29). У «Ак Барса» отличился Пол Постма (34).

На счету СКА теперь 57 очков. Петербуржцы продолжают занимать второе место в Западной конференции, отставая от лидирующего ЦСКА на 7 очков. Следующий матч армейцы с Невы проведут 10 декабря против московского «Динамо» на выезде.