«Фильмы были сданы в сроки». Минкультуры не получало запросов МВД по поводу фонда Сокурова

МВД не направляло запросов в министерство культуры по поводу проверок фонда Александра Сокурова «Пример интонации». Об этом в Минкульте заявили ТАСС 6 декабря.

В ведомстве уточнили, что поддержали два проекта фонда — фильмы «Софичка» Киры Коваленко и «Глубокие реки» Владимира Битокова. На каждый из них было выделено по 25 млн рублей.

«Правоохранительные органы, в том числе МВД, не обращались в Минкультуры России с запросом о предоставлении какой-либо информации в рамках проверки фонда. Фильмы были сданы в сроки», – завили в министерстве культуры.

Напомним, как ранее сообщила «Фонтанка», жалобы на деятельность фонда писал бывший технический директор Михаил Георгиевский. Именно с ними связана многомесячная проверка, которая завершилась 16 ноября, а затем была возобновлена. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов попросил полицию проверить возможную провокацию против режиссера. Ранее СМИ сообщали, что причина пристального внимания правоохранителей к деятельности «Примера интонации» может заключаться в действиях директора фонда Николая Янкина, которого якобы подозревают в хищении бюджетных средств. Сам Сокуров написал о доносе бывшего сотрудника, а также о пристальном внимании спецслужб после заседания Совета по культуре, где режиссер задал Владимиру Путину вопрос об Олеге Сенцове.