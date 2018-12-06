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Общество
06.12.2018 21:38
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«Штурм готовились начать в четыре часа дня». Полпред президента в СКФО, бывший боец «Альфы» рассказал версию событий в Беслане, отличающуюся от официальной

Оперативный штаб планировал штурм школы в Беслане, начался он раньше из-за действий террористов. Об этом в интервью ТАСС 6 декабря рассказал полномочный представитель президента России в Северо-кавказском федеральном округе Александр Матовников. Он 30 лет прослужил в спецподразделении «Альфа» ФСБ (ранее КГБ) и принимал участие в операции в Беслане.

«Штурм готовились начать в четыре часа дня 3 сентября, но взрывы в спортзале прогремели раньше. Подразделение Сергея Дяченко, которое должно было идти в спортзал, находилось в селении Тарское, в 40 минутах езды от Беслана. Пока добрались, внутри уже полыхало. Подрыв смешал нам карты, план менялся на ходу», – рассказал Матовников.

Отметим, в официальном докладе, который в 2006 году представила парламентская комиссия по расследованию трагедии, утверждалось, что власти до последнего вели переговоры с террористами, а приказ о штурме был отдан только после взрывов в спортзале. При этом родственники заложников требовали от властей не допустить штурма. 

Также известны кадры со стреляющим по школе танком. Матовников не отрицал, что боевая машина стреляла по учебному заведению, однако, по его словам, когда в школе уже не оставалось заложников. «Два боевика окопались в классе труда, сдаваться не собирались, вот по ним и запустили снаряд, чтобы не рисковать спецназом», – уточнил полпред президента в СКФО. «Как часто случается, совпал ряд негативных факторов… Безумно жаль детей. Незаживающая рана», – подытожил Александр Матовников.

Справка:

1 сентября 2004 года группа вооруженных боевиков в масках и бронежилетах приехала в Беслан и захватила школу № 1, где в тот момент проходила утренняя линейка. В заложниках оказались 1 тысяча 128 человек – главным образом дети. Их удерживали в школе в течение трех дней.В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 186 детей. Ранения получили 728 заложников и жителей Беслана, а также 55 сотрудников спецназа ФСБ, милиции и военнослужащих.

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