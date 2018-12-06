«Вам лучше не слышать этого». Лукашенко извинился перед Путиным за спор о ценах на газ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что ему пришлось извиниться перед Владимиром Путиным за эмоциональную дискуссию по поводу цен на газ во время саммита Евразийского экономического союза в Петербурге. Об этом белоруский лидер рассказал в эфире телеканала «Россия» 6 декабря.

«Удалось [обсудить] в такой нехорошей форме, что потом пришлось извиняться перед хозяином сегодняшней встречи. Очень бурное было объяснение. Вам лучше не слышать этого», — сказал он.

Во время саммита Евразийского экономического союза Лукашенко в присутствии журналистов заявил, что Белоруссии газ на границе со Смоленской областью обходится почти в $130 за 1 тыс. кубометров, тогда как цена для потребителей этой области составляет $70.

«Мы имеем худшие условия, чем Германия. Я уже об этом не единожды говорил: вроде воевали против Германии вместе, а наши люди, еще не умершие после войны, имеют такую ситуацию. Они (ФРГ) 200 имеют долларов… потому что туда еще 3 тысячи километров качать надо, поэтому у них и цена такая», — сказал он.

Путин, в свою очередь, отметил, что при формировании цены на газ по рыночным принципам газ для Белоруссии стоил бы $200, а не $129, как сейчас. Президент России предложил обсудить этот вопрос в закрытом режиме.