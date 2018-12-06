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Общество
06.12.2018 21:08
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Избирком Ингушетии отказал в проведении референдума о границе с Чечней

Избирательная комиссия Ингушетии отказала инициативной группе по проведению референдума о новой границе с Чечнёй. Документы были поданы 26 ноября, на референдум предлагался один вопрос. Претензии избиркома вызвало качество документов, поданных на регистрацию инициативной группы, рассказал 6 декабря «Фонтанке» её руководитель, правозащитник Магомед Муцольгов.

«В документах мы указали годы рождения членов инициативной группы. В избиркоме пояснили, что нужны полные даты. Кроме того они указали на то, что в протоколе заседания инициативной группы нет пометки, что именно я наделяюсь полномочиями предоставления документов, представления интересов группы», – пояснил Муцольгов.

Правозащитник уточнил, что в избиркоме официально не стали связывать отказ в проведении референдума с решением Конституционного суда России, который сегодня объявил о законности документов, устанавливающих новую административную границу между Чечней и Ингушетией.

«Но один факт говорит сам за себя. Изначально заседание избиркома назначили на 11 утра (в это время ещё продолжалось провозглашение решения КС РФ, которое было назначено на 10 утра, но глава суда Валерий Зорькин стал его читать с опозданием в 15 минут – прим.ред.). Но потом вдруг перенесли на 15:00. Думаю, что они ждали решения КС РФ», – добавил Муцольгов.

Участники инициативной группы либо подадут документы заново, либо оспорят отказ избиркома. Дальнейшие действия они обсудят в ближайшее время. «В любом случае Ингушский Комитет Национального Единства точно не намерен отказываться от всех законных способов отстаивания интересов народа Ингушетии», – уточнил правозащитник. «У нас остаётся ЕСПЧ и Шариатский суд», – в свою очередь, написал на своей странице в Facebook руководитель оргкомитета октябрьского митинга в Магасе Муса Мальсагов.

После решения КС РФ глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил, что на границе не будет постов и колючей проволоки. В середине ноября активисты сообщали, что приграничные территории оказались недоступны для посещения. 

На этом фоне глава Чечни Рамзан Кадыров, по данным СМИ, готовится поднять вопрос о границе с Дагестаном. 

В октябре протестующие против новой границы, которая, по данным противников решения, отчуждает в пользу Чечни десятки тысяч гектар территории, две недели не покидали центр столицы Ингушетии. Решать вопросы в судах им посоветовали в администрации президента России. 

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