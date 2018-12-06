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Город
06.12.2018 22:30
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«Дела Сокурова» не будет. Беглов просит «дело провокатора»

ВРИО губернатора Петербурга Александр Беглов попросил силовиков проверить, не было ли в поступающих весь день новостях об обысках, уголовных делах и прочих гонениях на великого режиссера Александра Сокурова, провокации. По информации «Фонтанки», обысков не было; нет и не будет уголовного дела, а заявление Беглова - не случайно. Ему пришлось отвечать на вопросы о том, что происходит с Сокуровым, приехавшему в город президенту Путину.

«Дела Сокурова» не будет. Беглов просит «дело провокатора»

Александр Сокуров, фото - Георгий Поляков/Интерпресс

По нашим данным, после того, как рано утром международный телеканал RTVI сообщил о проверках и возможном уголовном деле в фонде Александра Сокурова «Пример интонации», а десятки СМИ и соцмедиа перепечатали эту информацию, добавляя туда собственные, не всегда корректные, мысли, о новостях проинформировали находящегося в Петербурге президента. По нашей информации, он с отрицательной эмоцией воспринял негативный фон вокруг Сокурова и дал Александру Беглову распоряжение разобраться в ньюансах. 

Последний связался с начальником УМВД Сергеем Умновым и прокурором города Сергеем Литвиненко. Понятно, что им не составило труда выяснить, что по сути ничего не произошло. Проверка шла с марта этого года, по материалу неоднократно отказывали в возбуждении дела, прокуратура была вынуждена по формальным признакам из-за длительности проверки ее возобновлять. 

Как стало известно «Фонтанке», после погружения в подробности ни в Смольном, ни в полпредстве не поверили в совпадение приезда Владимира Путина в город и появления "горячих" новостей. Ведь новости о проверках, проходящих с весны, появились утром, перед началом евразийского конгресса в Петербурге и прилетом в город президента. А особое отношение президента к петербургскому режиссеру известно: Сокуров – из тех, кто может задавать ему любые, и самые неприятные, вопросы. Хоть про Сенцова, хоть про «политзаключенных». После этого анализа и появилось заявление врио губернатора и слово «провокация».  

Любопытно, что в окружении самого режиссера тоже говорят о провокации. Но другого рода.

«С чего вдруг этот нарыв лопнул именно сейчас – это спровоцированная реакция, провокация? Вчера была опубликована информация, что Александр Николаевич стал членом совета по правам человека при президенте. Может быть, это как-то связано? Ведь ситуация (в фонде – прим.ред.) развивается уже достаточно длительное время. У меня ощущение, что все люди, которые занимаются защитой прав человека, находятся под прицелом. На них собираются папочки. А Сокуров в СПЧ – очень серьезный игрок. Два дня пройдёт, вся эта пена схлынет, а осадок останется. Думаю, после этой ситуации Сокуров закончит деятельность по помощи молодым кинематографистам. Сил у него на это не останется», – сказал «Фонтанке» Андрей Сигле, продюссер фильмов Александра Сокурова.

«Фонтанке» понятна личность вероятного «провокатора». Как сообщил сам Сокуров 6 декабря, многомесячная проверка финансовой деятельности фонда связана с доносом от бывшего сотрудника фонда. «Этот человек занял большие деньги в фонде и у меня, но, к сожалению, не вернул их ни туда, ни мне. Насколько я понимаю, действия этого господина связаны с желанием каким-то образом уйти от необходимости возвращения долга», – добавил режиссер.

Имени Сокуров не назвал. Но автором жалоб на деятельность фонда Александра Сокурова «Пример интонации», уже несколько месяцев поступающих во все правоохранительные структуры города, является 58-летний Михаил Георгиевский. Формально он работал у режиссера техническим директором, но в СМИ до весны этого года иногда фигурировал как «помощник Александра Сокурова». 

В частности, именно в таком статусе Георгиевский помогал обеспечить алиби студенту, задержанному на протестной акции у метро «Горьковская». Молодого человека полиция считала нарушителем, Георгиевский им оппонировал, заявив, что ждал студента на «Ленфильме» для обучения. В другой раз он именно как помощник Сокурова комментировал СМИ выделенные из федерального бюджета ученикам режиссера гранты.

«Этот человек работал у Александра Николаевича, и в один прекрасный момент позаимствовал деньги у него. А когда ему предъявили претензии, стал разбрызгивать таким образом гной. Ушёл из фонда три-четыре месяца назад. По всей видимости, где-то достучался, и это сработало», – подтвердили «Фонтанке» собеседники в кинематографических кругах.

«Сокуров никогда никого не гонит, всем пытается помочь. Этот человек не из кино, и не выполнял в фонде киношные функции. Насколько я знаю, он был водителем, доверенным лицом. Водители в кино отвозят, привозят со съемок, какие-то продукты везут. Александр Николаевич уезжал на отдых, чтобы поработать над одним сценарием. И не хотел оставлять деньги и часть документов. По возвращении документы ему вернули, а деньги – нет. Вот такая была пошлая история. Никаких расписок Сокуров не брал – надо его знать, он очень доверчивый человек, романтик. Ни о каких больших суммах речи не идёт, потому что их никогда ни у режиссера, ни у фонда не было. Всё, что делалось в фонде – каждая копеечка на счету, и вкладывалась в кино», – рассказал «Фонтанке» один из собеседников, близких к режиссеру Сокурову.

До самого Георгиевского «Фонтанке» дозвониться не удалось, но примерная фабула того, что он уже несколько месяцев рассказывает правоохранительным органам, известна. Якобы Николай Янкин, глава фонда «Пример интонации», учредителем которого является Сокуров, проворачивает незаконные финансовые схемы с получаемыми от министерства и городского комитета по культуре средствами (около 20 миллионов рублей). Декорации для фильмов молодых режиссеров, которым призван помогать фонд, строят сами сотрудники, «Ленфильмовскую» технику брали бесплатно, вместо съемок использовались материалы из архива киностудии. В первую очередь речь шла о фильме «Опыты». 

Этот фильм действительно представляет собой компиляцию интервью и архивных съемок, однако большая часть грантов, объяснили и показали полиции в фонде, – шли на другие картины – например, «Глупости» и «Теснота». 

В экономической полиции не нашли злоупотреблений, доследственная проверка 16 ноября закончилась постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела. После этого была назначена новая проверка, так как поступила очередная жалоба. 

По данным «Фонтанки» завтра, 7 декабря, будет вынесено окончательное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Этот документ вечером, 6 декабря, печатается исполнителем с особой тщательностью, и оперативника УМВД по Петроградскому району можно понять. Скорее всего, его радует одно – это последний отказ по теме Александра Сокурова.

Евгений Вышенков, Михаил Гончаров, Александр Ермаков, Елена Кузнецова

"Фонтанка.ру"

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