Фонд Сокурова полиция проверяла по заявлению бывшего техдиректора. Беглов заподозрил провокацию против режиссера

«Фонтанке» стал известен автор жалоб на деятельность фонда Александра Сокурова «Пример интонации». 58-летний Михаил Георгиевский работал у режиссера техническим директором. В конфликт вмешался врио губернатора.

Как сообщил сам Сокуров 6 декабря, многомесячная проверка финансовой деятельности фонда связана с доносом от бывшего сотрудника фонда.

«Этот человек занял большие деньги в фонде и у меня, но, к сожалению, не вернул их ни туда, ни мне. Насколько я понимаю, действия этого господина связаны с желанием каким-то образом уйти от необходимости возвращения долга», – добавил режиссер.

Имени Сокуров не назвал. По данным «Фонтанки», заявления писал Михаил Георгиевский. В фонде он занимал должность технического директора, также он известен как бывший помощник Сокурова. В частности, Георгиевский помогал обеспечить алиби студенту, задержанному на протестной акции у метро «Горьковская». Молодого человека полиция считала нарушителем, Георгиевский им оппонировал, заявив, что ждал студента на «Ленфильме» для обучения.

Экономическая полиция проводила доследственную проверку, но 16 ноября вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. После этого была назначена новая проверка, так как поступила очередная жалоба. Завтра, 7 декабря, по ней будет принято процессуальное решение. По информации «Фонтанки», в уголовном деле заявителю снова откажут.

После сегодняшних новостей о пристальном внимании к фонду Сокурова врио губернатора Петербурга Александр Беглов попросил правоохранителей проверить возможную провокацию против режиссера.