Сбербанк забрал больше всех наград на премии "Финансовая элита России"

В Культурном центре МИД в Москве вручили награды победителям одной из самых главных премий в сфере финансов "Финансовая элита России". Из 14 подгрупп премии, каждая из которых посвящена отдельной отрасли (банки, страховщики, управляющие компании и т. д.), главную награду (гран-при) вручали в семи.

В семи таких подгруппах премии главную награду трижды получили структуры Сбербанка, по одному разу — "Газпрома" и ВТБ, следует из информации, предоставленной "Фонтанке" оргкомитетом премии.

В частности, гран-при получили Райффайзенбанк (банк года), "Сбербанк страхование жизни" (страховая компания года), "Сбербанк управление активами" (управляющая компания года), "Финам" (инвестиционная компания года), "ВТБ форекс" (форекс-дилер года), "НПФ Сбербанка" (НПФ года) и "Газпром лизинг" (лизинговая компания года).

Как сообщили "Фонтанке" в Райффайзенбанке, победа в номинации связана с "достижениями в развитии дистанционного обслуживания малого бизнеса в регионах России". В 2018 году банк начал предоставлять удаленное обслуживание в городах, в которых нет отделений банка (открытие счетов, курьерская доставка банковских продуктов, включая карты, онлайн-кассы, эквайринговые терминалы). За девять месяцев его сервисами стали пользоваться тысячи компаний в 86 городах.