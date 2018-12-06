Ленобласть подтянет градостроительные нормативы по парковкам и социалке до Петербурга. Но только в приграничных районах

В течение трех месяцев приграничные районы Ленобласти могут "подтянуть" нормы градостроительного проектирования до петербургских в рамках процесса агломерации. Об этом на XVI съезде строителей Санкт-Петербурга 6 декабря рассказал вице-губернатор Игорь Албин.

"Региональные нормативы градостроительного проектирования в Ленинградской области намного мягче, – это проблема. Потому что основные точки напряжения возникают на границе двух субъектов федерации", – сказал Албин.

В частности, передает корреспондент "Фонтанки", речь идет о транспортной доступности, наличии объектов социальной сферы, парковочного пространства и зеленых насаждениях общего пользования.

"По пригородным районам основной удар на себя принимает Петербург. Мы работаем над нормативами, у нас активный диалог с блоком градостроительства и архитектуры Ленобласти", – подчеркнул Албин, добавив, что нормативы в приграничных областных районах будут максимально приближенными к петербургским.