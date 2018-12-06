Двое китайцев с беременной спутницей штурмовали из России границу с Финляндией – оба попали в колонию

Двое граждан Китая осуждены в России за попытку незаконного проникновения в Финляндию, сообщили 6 декабря в пресс-службе Пограничного управления ФСБ РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Как рассказали в ведомстве, 53-летний преподаватель университета Се Хун, недовольный политикой КНР и жизненной ситуаций, решил бежать из страны вместе с 24-летним сыном Се Дуншань и беременной девушкой Ван Вэйцзя, которая ранее была его студенткой.

Все трое приехали в Петербург под видом туристов, остановились в одном из хостелов, где и познакомились с двумя россиянами, которые пообещали помочь перебраться через границу в Финляндию. Китайцы запаслись продуктами питания на 6 дней, взяли теплые вещи, надувную резиновую лодку, веревку, нож и тележку. «Туристы» отправились в Выборгский район Ленинградской области на автомобиле одного из помогающих им россиян 23 января.

Пешком шли от Матросово по картам в смартфонах – Се Хун проложил маршрут через лес и Финский залив.

Ван Вэйцзя находилась на шестом месяце беременности, в этом положении ей предстояло преодолеть пешком огромное расстояние, а морозы в эти дни порой опускались до двадцати градусов. Перебежчикам удалось добраться до Финского залива и двинуться по воде на лодке. Но планам помешал лёд. Через четыре часа пути беременная девушка провалилась под лёд. Мужчины волоком вытащили пострадавшую к берегу, разбили лагерь и развели костёр – пришлось сжечь лодку и часть лишних вещей.

Группа двинулась дальше, несмотря на плохое самочувствие беременной спутницы. Они уничтожили документы при приближении к границе, но незамеченными им пройти не удалось – нелегалов задержали российские пограничники.

Суд признал виновными обоих мужчин в незаконном пересечении границы, а девушку привлекать к уголовной ответственности не стали: по данным ФСБ, он не знала о преступном умысле спутников, тем более, была «в положении». Её депортировали в Китай. Мужчины будут отбывать наказание сроком год в исправительной колонии общего режима.