Врио как золотая рыбка. Малый бизнес загадал желания Беглову

«Напишите закон, а я подпишу», - предложил предпринимателям врио губернатора 5 декабря. Нельзя упускать момент, решил бизнес – и бросился сочинять петиции.

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Бросок спасительного каната, который совершил врио губернатора Петербурга Александр Беглов на Форуме субъектов малого и среднего предпринимательства, взбудоражил его участников. Второй день конференции бизнесмены и отраслевые сообщества обсуждали, чего именно просить у главы города, раз он готов подписывать предложенные законы и распоряжения.

«Мне что-то подсказывает, что все получится. Глава города настроен на развитие мелкой розницы. Но надо предложить что-то качественное. Например, изменить лицо торговли», – воодушевил своих подопечных глава комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Эльгиз Качаев.

Бизнес-омбудсмен Александр Абросимов предложил в качестве ответного жеста доброй воли помочь властям с выполнением майских указов президента. К примеру, увеличить долю малого и среднего бизнеса в ВВП до 40% к 2025 году. «Вчера врио сказал, что у нас 200 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса не хватает. Как будем решать?», – спросил он.

Глава комитета по развитию предпринимательства не увидел проблем со статистикой. Если у предпринимателя несколько объектов, их можно записать на разные юрлица. «Может, все-таки смотреть по рабочим местам?», – предложил он, после чего, правда, покинул круглый стол.

Сами предприниматели восприняли авансы Александра Беглова не столь оптимистично.

«Когда Полтавченко пришел, тоже создавались рабочие группы, аналитику писали, и ничего не получилось», – поделился сомнениями Антон Замятин, владелец сети нестационарных торговых павильонов. – Единственный шанс — убедить новую администрацию в своей правоте до выборов, пока чиновники сговорчивее".

Следующие два часа предприниматели пытались выработать единую позицию, чего же именно просить у Беглова. Исполнительный директор Союза малых предприятий Владимир Меньшиков предложил в первую очередь искать защиты от аппетитов крупных сетей и законотворчества федеральных органов власти.

«У нас и так 87% торговли — это розничные сети. Один из крупных игроков близок к порогу доминирования 25%, а Минпромторг хочет увеличить порог до 30%», – сказал он. Еще одно предложение, которое скоро рассмотрит Госдума, – это запрет на деятельность третьих лиц в городских помещениях и запрет продлевать договора размещения на городских территориях более одного раза. «Это не только исключит субаренду, но и запретит нанимать охрану и клининговые компании», – пояснил он. Ассоциация уже обратилась за разъяснениями в Госдуму и намерена попросить о том же губернатора, после того как законопроект Минпромторга поступит на рассмотрение.

Еще одно предложение — добиться равноправия для летних кафе, которые сейчас по закону не имеют права продавать алкоголь крепче 16,5 градусов. То есть если в меню ресторана есть крепкое спиртное, пить его на летней веранде нельзя. Комитет по потребительскому рынку уже обращался с этим в Минпромторг и не был услышан, посетовал начальник лицензионного управления Александр Кабанов, но пообещал попросить губернатора сделать новую попытку.

Впрочем, большинство собравшихся предпочли атаковать представителей имущественного блока нерешенными проблемами, нежели выдвигать новые идеи.

Так, Юрий Жорно, руководитель группы «Ковчег», недавно лишившийся из-за новых правил размещения двух торговых павильонов у метро «Звездная», посетовал, что теперь на голом фундаменте ведет торговлю нелегальный бизнес, который не платит в городскую казну вообще ничего. «Снесенные объекты нужно восстановить на старых местах», – предложил он.

Глава компании «Велес» Павел Краев предложил уравнять в правах ярмарки на городской и частной территории. «Сейчас начали сносить частные ярмарки из-за отсутствия согласования внешнего вида. Но этот процесс занимает два месяца, хотя сама торговля идет неделю», – подчеркнул он. При этом на городские ярмарки эти требования не распространяются.

Владелец сети фруктовых лавок Ашот Эфендиев предложил ускорить процесс согласования установки киосков. «Мы заплатили 35 тысяч рублей за справку ГУИОН, но за год и месяц ее срок действия истек, а разрешения мы так не не получили — придется делать новую», – отметил он.

Антон Замятин выдвинул идею вовсе лишить имущественный блок права проверять, какую деятельность ведет предприниматель на выделенном участке. «Да хоть наркотики там продаем, ваше дело собрать деньги. Для остального есть полиция и Роспотребнадзор», – заявил он. По мнению предпринимателя, было бы целесообразно вернуть полномочия по контролю торговли районным администрациям, тогда как за КИО и ККИ оставить полномочия по сбору арендной платы и контролю за тем, не вышел ли бизнес за границы своего участка.

Владелец нестационарные торговых точек Юрий Рагулин посоветовал разобраться между собой комитету по контролю за имуществом и ГУП ГУИОН. Сейчас ведомства из-за разных методик замера дают противоречивые заключения по поводу параметров торговых объектов и того, выходят ли они за границы допустимой территории. В итоге бизнесу приходится либо платить штрафы, либо нести судебные издержки, чтобы доказать свою правоту.

Заместитель главы ККИ Маргарита Петрова с претензиями бизнеса не согласилась. «ГУИОН дает заключение на одну дату, мы на другую, за это время параметры и положение объекта могло измениться. Если предприниматель не согласен, он может пойти в суд», – сказала она.

В итоге участники дискуссии сошлись на том, что необходимо продлить мораторий на снос торговых павильнов площадью более 150 кв.м и высотой более 4 м, которые оказались вне закона из-за новых правил, а также не отказывать в продлении договора размещения из-за новых правил благоустройства.

По словам Владимира Меньшикова, в итоговую резолюцию, которую бизнес направит губернатору, войдут и другие проблемы, которые из-за жарких споров не удалось проговорить. В частности, предложения по изменению системы «Меркурий». «Сейчас требования по маркировке распространяются на тех, кто делает продукты из молока. А вот тех, кто делает непонятно что из пальмового масла, эта система не видит вообще», – сказал он. Также бизнес попросит Александра Беглова сдержать рост тарифов на электроэнергию.

С предложениями к главе города намерены обратиться и по проблемам размещения рекламы. Как пояснил Роман Шайхайдаров, председатель комиссии по рекламе и информации Общественного Совета при губернаторе, участники рынка еще год назад выразили свое недовольство новыми правилами установки вывесок, из-за которых теряют 15-30% выручки.

Тогда встречи с представителями Смольного ни к чему не привели: и размещенный два дня назад проект поправок учитывает лишь 20% предложений, а местами еще больше ужесточает требования. Между тем, у ретейлеров и владельцев ТЦ истекают старые согласования. Предприниматели решили снова просить Смольный сделать различие между центром города и другими районами. «В последних целесообразно оставить крупные конструкции, особенно на тех зданиях, где они уже были согласованы на этапе проектирования», – пояснил он.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»