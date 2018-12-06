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Власть
06.12.2018 19:34
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Депутата Госдумы лишили неприкосновенности при загадочных обстоятельствах

Госдума по запросу Генпрокуратуры лишила неприкосновенности депутата Вадима Белоусова, сообщил в Twitter другой член нижней палаты парламента Александр Хинштейн. Белоусов, представляющий «Справедливую Россию», по некоторым данным, может стать фигурантом уголовного дела о коррупции.

Хинштейн подтвердил, что соответствующий вопрос рассматривался в закрытом режиме. Такой формат был избран, чтобы «не полоскать грязное белье», передает «Московский комсомолец» со ссылкой на главу думской комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и вопросам депутатской этики Отари Аршба.

Газета отмечает, что это первый за всю историю Госдумы случай, когда обсуждение представления Генпрокуратуры о лишении неприкосновенности прошло в закрытом от прессы режиме. Депутат от фракции ЛДПР Сергей Иванов спросил, чем вызвана «такая таинственность», на что спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин ответил, что «рассмотрение данного вопроса не является зрелищем».

Со слов Хинштейна, Белоусов в зале заседаний заявлял, что дело, которое ему грозит, сфабриковано, а его теща, также фигурирующая в расследовании, «вообще жертва репрессий». «Стоило мне спросить Белоусова, правда ли, что его несчастная теща была совладельцем компании "Гринфлайт", обманувшей 4,3 тысячи челябинских дольщиков, он разом потерялся. "Да нет, она только вложила 200 млн, ее тоже обманули..." Зал так и ахнул», — пишет депутат.

По информации Ura.ru, Белоусова могут привлечь к ответственности по делу о даче взятки экс-губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу, который скрывается от уголовного преследования. В апреле текущего года издание писало, что теща Белоусова и его помощник были посредниками при даче Юревичу взятки в размере 3,4 миллиарда рублей, а деньги были выведены через предприятие «Южуралавтобан». В документах по неуплате налогов этой компанией нашлась схема вывода нескольких миллиардов из бюджета за тот период, когда фирму контролировали структуры самого Белоусова.

Источник: Лента.ру

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