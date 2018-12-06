«Валдай» тоже не пройдёт. Мост глупости поглотил 162 жертву

Среднетоннажный грузовик «Валдай» застрял под путепроводом на Софийской улице в Петербурге 6 декабря. Об очередной жертве «моста глупости» рассказали очевидцы в социальных сетях.

Ролик с последствиями аварии опубликован в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Судя по видео, «Валдаю» удалось глубоко забраться под переправу. Содержимое его кузова оказалось на проезжей части.

«Вечер у водителя не задался. «Валдай» тоже не пройдёт», — прокомментировали автолюбители.

Грузовик «Валдай» стал 162-м транспортным средством, которое попыталось проехать под «мост глупости». Юбилейную 160-ю «жертву» зафиксировали 27 ноября.