Происшествия
«Валдай» тоже не пройдёт. Мост глупости поглотил 162 жертву
Среднетоннажный грузовик «Валдай» застрял под путепроводом на Софийской улице в Петербурге 6 декабря. Об очередной жертве «моста глупости» рассказали очевидцы в социальных сетях.
Ролик с последствиями аварии опубликован в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Судя по видео, «Валдаю» удалось глубоко забраться под переправу. Содержимое его кузова оказалось на проезжей части.
«Вечер у водителя не задался. «Валдай» тоже не пройдёт», — прокомментировали автолюбители.
Грузовик «Валдай» стал 162-м транспортным средством, которое попыталось проехать под «мост глупости». Юбилейную 160-ю «жертву» зафиксировали 27 ноября.
Справка:
«Мост глупости» официально называется мостом № 1 через левый приток реки Кузьминки по Софийской улице. Он построен в 2009 году и передан в эксплуатацию в 2014-м, и с тех пор под ним регулярно застревает транспорт, особенно «Газели». Из-за этого над ним повесили растяжку с соответствующим предупреждением. Городские власти активно взялись за объект после того, как юбилейная, 150-я, «Газель» застряла там в День города, 27 мая. Целый ряд мер по снижению аварийности оказался более-менее эффективен: ДТП стало заметно меньше.