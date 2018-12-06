Интерьер отдельно, Bugatti отдельно – дилер выставил на eBay салон гиперкара

Американский автомобильный дилер выставил на интернет-аукцион eBay детали интерьера от гиперкара Bugatti Veyron. По данным аукциона, полный комплект новеньких элементов продавец оценил почти в 150 тысяч долларов, что примерно равняется 10 миллионам рублей.

Как утверждает продавец, хозяин гиперкара заменил интерьер машины на черный через официального дилера Bugatti еще до того, как автомобиль доставили, так что выставленный на продажу комплект никогда не использовался. Он включает полную компоновку салона: приборную панель, кресла, ремни безопасности, дверные панели, рычаг переключения передач, руль, центральную консоль, перчаточный ящик и так далее.

Детали хранились в специальном помещении с контролем температуры, отмечает продавец. Салон подходит для любого Bugatti Veyron 16.4 с 2006-го по 2015 год выпуска.

Гиперкар Bugatti Veyron выпускали с 2005 года. 8-литровый мотор W16 с четырьмя турбинами выдавал 1001 л. с. мощности и 1250 Нм крутящего момента, хотя позднее вышла 1200-сильная версия. Работал он в паре с 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. C места до первой «сотни» полноприводный «Вейрон» способен разогнаться за 2,5 секунды, а максимальная скорость гиперкара в зависимости от модификации варьируется от 407 до 410 км/ч. Стоимость автомобиля целиком на вторичном рынке может достигать 1,5 миллиона долларов (более 100 миллионов рублей).