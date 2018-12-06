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Бизнес
06.12.2018 19:38
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Северный морской путь ждет ледоколы

Программа «Атомфлота» по строительству ледоколов оживит Арктику и загрузит российские верфи на многие годы вперед

Северный морской путь ждет ледоколы

www.forumarctic.com

Представители «Балтийского завода» и «Атомфлота» рассказали о планах по строительству новых ледоколов на сотни миллиардов рублей. Без них будет невозможно выполнить план по перевозке в Арктике 80 млн тонн грузов к 2024 году. 

Ледокольные миллиарды

На VIII Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее» одной из важнейших тем стали планы по строительству российского ледокольного флота. Это ключевой вопрос в проекте развития Северного морского пути, по которому российские власти намерены уже в 2024 году провезти 80 млн тонн грузов. При том, что пока по СМП проходит всего 18 млн тонн. 

Одной из главных новостей стало сообщение руководителя проекта 22220 «Балтийского завода» Алексея Смирнова о том, что не позднее марта 2019 года его предприятие подпишет контракт на строительство двух ледоколов серии – «Арктика» – это спроектированные ЦКБ «Айсберг» современные атомные ледоколы мощностью 60 МВт проекта 22220. 

По словам Алексея Смирнова, сумма контракта составит примерно 100 млрд рублей, половину из которых заплатит федеральный бюджет, половину – частные компании. 

Уже сейчас «Балтийский завод» реализует другой контракт по строительству первых трех ледоколов серии «Арктика» – одноименного головного и двух с названиями «Сибирь» и «Урал». Таким образом только в Петербурге для Северного Морского пути будут изготовлены пять современных атомных ледоколов.

Похоже, «Балтийский завод» получил таким образом некую сатисфакцию за утерянный в сентябре этого года контракт на строительство супермощного ледокола нового поколения «Лидер» – контракт передали дальневосточной верфи «Звезда». Впрочем, Смирнов уверен: «Звезда» все равно не справится без «Балтийского завода» как минимум из-за отсутствия опыта кораблестроения – поэтому в строительстве «Лидера» он еще поучаствует. Для довершения «акции возмездия» представитель Балтзавода представил концепцию конкурента «Лидера» – многокорпусного атомного ледокола шириной 62 метра («Лидер» дает канал 50 метров), но это уже мечты о будущем. 

Места хватит всем

На арктическом форуме выяснилось, что ледокольный бум касается не только Петербурга и Дальнего Востока – о еще одном проекте рассказал советник генерального директора ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица. Также не позднее марта 2019 года он пообещал выбрать предприятие, которое получит контракт на изготовление еще четырех ледоколов, работающих на двух видах топлива – дизеле и сжиженном природном газе (проект ARC-123 мощностью 40 МВт). Леонид Ирлица отказался назвать компанию, которая получит данный контракт, однако участники рынка полагают, что речь идет о Выборгском судостроительном заводе.

Таким образом «Атомфлот» серьезно увеличит ледокольный парк, ведь сегодня у компании всего четыре ледокола. Это «50 лет Победы» и «Ямал» (серия «Арктика», мощность 55 МВт), а также «Таймыр» и «Вайгач» (серия «Таймыр», мощность 40 МВт) и еще одно уникальное ледокольное транспортное судно «Северный морской путь». 

Эти ледоколы вместе с недавнего времени активно развиваемым ФГУП ледокольным портовым флотом обслуживают проекты «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ» «Новатэка», Новопортовское месторождение «Газпром нефти», «Норильский никель» и проект компании «ВостокУголь» на Таймыре. 

Не поспевают за ледоколами

«У нас строятся ледоколы, «Новатэк» динамично развивает мегапроекты «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ», оба они должны дать около 40 млн тонн грузов в год – между прочим, половина запланированного объема – но мы как-то забыли, что в проекте СМП есть обязательства не только у «Новатэка», но и у государства», – сказал Юрий Цветков, замминистра транспорта РФ и глава Росморречфлота. Речь идет о формировании акватории порта Сабетта, устройства на них ледостойких защитных сооружений и расширении основного навигационного канала Сабетты в два раза. 

Замминистра попросил не забывать и про неоднородность Северного Морского пути. Сегодня ледоколы готовы обеспечивать там круглогодичную проводку лишь в западной части, восточная доступна только будущим атомным ледоколам класса «Лидер», она опасна и не до конца изучена. Там требуются серьезные гидрографические работы, требуется создание береговой инфраструктуры вдоль всего Северного Морского пути, существенное усиление спасательных формирований. 

"Фонтанка.ру"

Справка:

Объем грузоперевозок по Северному морскому пути в 2019 году, согласно прогнозу «Ростаома», возрастет на 60% по сравнению с 2018 годом и достигнет 29 млн тонн. Около 18 млн тонн составят грузы с ямальских проектов, 8,5 млн тонн - с Новопортовского нефтяного месторождения, 1,5 млн тонн - грузы «Норильского никеля».

В 2018 году объем перевозок по СМП составил около 18 млн тонн.

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