Дональд Трамп обвинил противников в «президентском харрасменте»

Президент США Дональд Трамп заявил, что действия его противников привели к тому, что рейтинг его одобрения находится на уровне 50% вместо положенных 75%, обвинив их в «президентском харрасменте».

«Без липовой охоты на ведьм, и со всем тем, чего мы достигли за последние два неполных года (снижение налогов и регулирования, судьи, армия, ветераны и так далее) мой рейтинг одобрения был бы на уровне 75% вместо 50%, о которых только что сообщил Rasmussen. Это называется президентский харрасмент», — написал Трамп в Twitter.

Without the phony Russia Witch Hunt, and with all that we have accomplished in the last almost two years (Tax & Regulation Cuts, Judge’s, Military, Vets, etc.) my approval rating would be at 75% rather than the 50% just reported by Rasmussen. It’s called Presidential Harassment!

