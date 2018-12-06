18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+0°C
/ Завтра: -1
$ 66.74р
75.61р
19:43 06.12.2018
Расширенный поиск

Власть
06.12.2018 19:14
Печать

Экс-губернатор Орловской области Вадим Потомский назначен заместителем полномочного представителя президента в СЗФО

Вадим Потомский занял должность замглавы полпредства президента в Северо-Западном федеральном округе по экологии. Ранее он был депутатом в Ленобласти, губернатором Орловской области и заместителем Александра Беглова. 

Как сообщили источники «Фонтанки», близкие к полпредству, приказ о назначении был подписан в среду, 5 декабря. На работу Потомский должен выйти в ближайший понедельник. Сам Вадим Потомский на просьбу подтвердить эту информацию ответил: «Комментарии по таким вопросам на нашей службе давать не принято».

Вадим Потомский окончил Санкт-Петербургское высшее зенитно-ракетное командное училище. В 2005 году был избран в совет депутатов МО «Всеволожское городское поселение», а в 2007-м стал депутатом Законодательного собрания Ленинградской области четвёртого созыва. Там он возглавлял комиссию по экологии и природопользованию. 

В 2011 году Потомский избран депутатом Госдумы от КПРФ, где вошел в состав комитета по жилищно-коммунальному хозяйству. В 2014-м сначала президентским указом назначен исполняющим обязанности губернатора Орловской области, а затем и избран губернатором. При нем в городе появился первый в России памятник Ивану Грозному, а сам Потомский при обсуждении вопроса личности царя рассказал о путешествии, которое тот предпринял в XVI веке из Петербурга в Москву.  

Осенью 2017 года Потомский был досрочно освобождён от должности губернатора Орловской области и перешел на работу в полпредство президента в Центральном федеральном округе, которое в тот момент возглавлял действующий глава Петербурга Александр Беглов. В должности его заместителя Потомский курировал работу с промышленными предприятиями и мусорными полигонами.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
06.12.2018 17:18

Аэрофлот расширил линейку дополнительных услуг для пассажиров

Авиакомпания внедрила новый платный сервис предварительного выбора мест в салоне самолета для пассажиров с билетами низких тарифных групп «Промо» и «Бюджет». Ранее возможности выбора места до начала регистрации у пассажиров с данной категорией билетов не было.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
06.12.2018 16:21

Аэрофлот стал победителем XХI Ежегодного конкурса годовых отчетов

Годовой отчет ПАО «Аэрофлот» за 2017 год признан победителем XХI Ежегодного конкурса годовых отчетов в основной номинации «Лучший годовой отчет компании с капитализацией от 40 до 200 млрд рублей», а также в отраслевой номинации «Лучший годовой отчет транспортного сектора экономики».
ЖК «Босфор»/«Лидер Групп»
06.12.2018 16:10

ЖК «Босфор» от «Лидер Групп» получил заключение о соответствии

Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга выдала компании «Лидер Групп» заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации жилого комплекса «Босфор».
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
06.12.2018 15:55

Аэрофлот добавил в мобильное приложение функцию оплаты при помощи Samsung Pay

Аэрофлот обновил мобильное приложение, добавив возможность оплаты с использованием сервиса Samsung Pay.
ГК "КВС"
06.12.2018 15:42

Вид на яблоневый сад прямо у вас в доме

В «Квартале 3» покупателей ждут стилизованные парадные, выполненные по индивидуальному дизайн-проекту. Во всех входных группах на первых этажах будут декоративные панно с видами яблоневого сада.
ГК "КВС"
06.12.2018 15:29

В «Квартале 3» квартиру присмотри

С 5 декабря стартовали продажи квартир в новых корпусах микрорайона «Ясно.Янино».
ГК «Эталон»
06.12.2018 13:11

В ЖК Fusion от Группы «Эталон» началась кладка наружных стен

Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») продолжает активное строительство жилого комплекса бизнес-класса Fusion, который возводится в Выборгском районе Санкт-Петербурга по адресу: Крапивный переулок, дом 4, литера А.
ПАО «Группа ЛСР»
06.12.2018 12:52

«Группа ЛСР» запускает акцию при покупке квартир «Нам 25 и вам 25»

Для тех, кто желает решить квартирный вопрос до наступления нового года, «Группа ЛСР» подготовила специальное предложение. В честь 25-летия компании и в преддверие новогодних праздников клиенты могут воспользоваться условиями акции «Нам 25 и вам 25»*.
Фото предоставлено компанией «Уральские авиалинии»
06.12.2018 11:55

«Уральские авиалинии» снижают стоимость авиабилетов из СПб в Калининград

Стоимость авиабилета туда-обратно от 5 050 рублей
Фото предоставил Гипермаркет шуб «ЛЁД»
06.12.2018 11:55

Историк моды Александр Васильев расскажет о последних тенденциях меховой моды

9 декабря в гипермаркете шуб «ЛЁД» состоится встреча с известным художником по костюму, историком моды, искусствоведом и телеведущим Александром Васильевым.
ГК "КВС"
05.12.2018 17:15

Новый пул квартир от компании «КВС»

4 декабря вышли в продажу квартиры в «Новом Сертолово» 5 ЖГ, 7 корпус. Клиентов ждут новые, интересные планировочные решения, в том числе полюбившиеся квартиры с эркерами.
«Лидер Групп»
05.12.2018 17:11

Специалист ГК «Лидер Групп» удостоен государственной награды

Сотрудник компании «Лидер Групп» Сергей Фастов награжден Медалью «За спасение погибавших».