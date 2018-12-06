Экс-губернатор Орловской области Вадим Потомский назначен заместителем полномочного представителя президента в СЗФО

Вадим Потомский занял должность замглавы полпредства президента в Северо-Западном федеральном округе по экологии. Ранее он был депутатом в Ленобласти, губернатором Орловской области и заместителем Александра Беглова.

Как сообщили источники «Фонтанки», близкие к полпредству, приказ о назначении был подписан в среду, 5 декабря. На работу Потомский должен выйти в ближайший понедельник. Сам Вадим Потомский на просьбу подтвердить эту информацию ответил: «Комментарии по таким вопросам на нашей службе давать не принято».

Вадим Потомский окончил Санкт-Петербургское высшее зенитно-ракетное командное училище. В 2005 году был избран в совет депутатов МО «Всеволожское городское поселение», а в 2007-м стал депутатом Законодательного собрания Ленинградской области четвёртого созыва. Там он возглавлял комиссию по экологии и природопользованию.

В 2011 году Потомский избран депутатом Госдумы от КПРФ, где вошел в состав комитета по жилищно-коммунальному хозяйству. В 2014-м сначала президентским указом назначен исполняющим обязанности губернатора Орловской области, а затем и избран губернатором. При нем в городе появился первый в России памятник Ивану Грозному, а сам Потомский при обсуждении вопроса личности царя рассказал о путешествии, которое тот предпринял в XVI веке из Петербурга в Москву.

Осенью 2017 года Потомский был досрочно освобождён от должности губернатора Орловской области и перешел на работу в полпредство президента в Центральном федеральном округе, которое в тот момент возглавлял действующий глава Петербурга Александр Беглов. В должности его заместителя Потомский курировал работу с промышленными предприятиями и мусорными полигонами.