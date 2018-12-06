Больше тысячи домов остынут на Васильевском острове из-за аварии на магистральной теплосети

Магистральный трубопровод дал течь на Детской улице в Василеостровском районе Петербурга вечером 6 декабря. В зоне аварии больше тысячи зданий.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе компании «Теплосеть Санкт-Петербурга», аварийная бригада работает возле 5-го дома по Детской улице с половины седьмого вечера. Специалисты компании заметили парение, после чего приступили к восстановительным работам на трубе метрового диаметра. Она питает 1238 зданий, отопление в них переведено на резервную схему. По регламенту на ремонт у теплоэнергетиков есть 30 часов.

В компании напоминают, что подходить к местам, где парит из-под асфальта, – опасно.