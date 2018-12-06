Лобовое столкновение на Дворцовой: туристический автобус уделал «Порше»

«Дорогое» ДТП произошло в коллапсирующем центре Петербурга вечером 6 декабря. В затруднённых условиях водители сумели столкнуть машины так, что госпитализировать пришлось двух человек.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в 17:25 на Дворцовой набережной, 20, столкнулись встречные транспортные средства: туристический автобус и Porsche Macan.

Водитель «Порше», 35-летний мужчина, получил травмы средней степени тяжести. Кроме того, в больницу доставлен пассажир автобуса – в удовлетворительном состоянии.

Очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» отмечают, что авария произошла после того, как по набережной проехал кортеж, и спровоцировала дополнительную пробку. Как видно на фотографиях, на место прибыли сразу четыре машины ДПС.