«Ленсвет» станет бюджетным учреждением

Государственное унитарное предприятие «Ленсвет» будет преобразовано в государственное бюджетное учреждение. Ранее сообщалось, что ГУПу передадут изношенные фонари Ленэнерго.

Проект распоряжения о реорганизации «Ленсвета» опубликован на сайте Смольного 6 декабря. В нем также говорится, что «целью деятельности учреждения является материально-техническое обеспечение деятельности комитета по энергетике и инженерному обеспечению в сфере обеспечения функционирования и развития освещения и архитектурной подсветки Санкт-Петербурга».

Это не первое преобразование унитарного предприятия в казенное или бюджетное учреждение. Ранее сообщалось, что форма «Ленводхоза» сменится — из ГУП он превратится в ГКУ «Дирекция по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений Санкт-Петербурга». То же самое случилось с полигоном «Красный Бор».

Согласно Бюджетному кодексу, ГБУ – некоммерческая организация, созданная для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством полномочий органов государственной власти или органов местного самоуправления.

Бюджетное учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного или муниципального задания и финансируется за счет субсидий из бюджета. При этом оно может сверх задания предоставлять и коммерческие услуги на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Бюджетные учреждения не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных организациях.

В конце 2017 года президент России подписал Национальный план развития конкуренции в России на 2018 – 2020 годы. Одной из угроз там названо чрезмерное количество ГУПов. Ранее статья 7-1 городского закона «О государственных унитарных предприятиях» стала предметом судебного разбирательства, которое дошло до Верховного суда. Она позволяла заключать с ГУПами контракты без конкурса. Суд удовлетворил требования антимонопольщиков и обязал Законодательное собрание, а вместе с ним и губернатора, отменить статью.

Ранее сообщалось, что уличные светильники Ленэнерго, которые сейчас находятся в изношенном состоянии и требуют реновации, перейдут к «Ленсвету». На их приведение в адекватное состояние город собирается потратить в ближайшие годы около 1,7 млрд рублей.