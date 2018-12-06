У ЕврАзЭС появится общий рынок газа, нефти и нефтепродуктов

Лидеры стран, формирующих Евразийское экономическое сообщество, договорились о формировании единого рынка.

«Согласованы масштабные программы формирования общих для наших стран рынков газа, нефти и нефтепродуктов», – объявил 6 декабря Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.

Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян заверил, что в ближайшее время начнется реализация мероприятий в этом отношении. По его словам, президентам стран-членов предстоит еще договориться о методике определения цены транзита, которая устроила бы все стороны.