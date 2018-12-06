Лучшим игроком «Зенита» в ноябре стал Далер Кузяев

Полузащитник футбольного клуба «Зенит» Далер Кузяев назван лучшим игроком петербургского клуба в ноябре.

Как 6 декабря сообщает пресс-служба петербургской команды, второе место в голосовании занял вратарь Андрей Лунев, третье — защитник Александр Анюков.

Далер Кузяев принял в ноябре участие в 8 матчах за сине-бело-голубых, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Всего в этом сезоне он провел 25 игр за «Зенит», забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.

Петербургский клуб занимает 1-е место в российской Премьер-лиге, имея в активе 34 очка.