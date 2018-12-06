Приморское УМВД обыскивают за подделанные подписи. Интересующий контрразведку следователь вел дело по наркотикам

«Фонтанке» стали известны подробности обыска в УМВД Приморского района на улице Илюшина. Он связан с уголовным делом, в котором следователь, предположительно, проставлял подписи под протоколами допросов.

По информации «Фонтанки», уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями возбуждено следователем Следственного комитета Приморского района по эпизоду, связанному с деятельностью его полицейского коллеги – следователя следственного управления Приморского УМВД Мартынова. По предварительным данным, он, ведя дело по наркотикам, фальсифицировал протоколы допросов, самостоятельно проставляя подписи за фигурантов.

Оперативное сопровождение дела о злоупотреблениях ведет отдел «М» УФСБ Петербурга и области, он курирует органы госвласти.