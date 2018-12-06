Взявший на себя теракт в «Перекрестке» признан невменяемым. Дмитрия Лукьяненко не будут судить

Суд признал невменяемым петербуржца Дмитрия Лукьяненко, взявшего на себя совершение террористического акта в магазине «Перекресток» на Кондратьевском проспекте.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, Московский окружной военный суд рассматривал дело Лукьяненко на выездном судебном заседании в Ленинградском окружном военном суде.

«Вынесено постановление о применении мер медицинского характера в отношении подсудимого. Он освобожден от уголовной ответственности с применением к нему принудительной меры медицинского характера», – добавили в пресс-службе судов. Лукьяненко признал вину в теракте. Его также обвиняли в незаконных изготовлении и хранении взрывчатки.

27 декабря 2017 года в камере хранения «Перекрестка» сработало самодельное взрывное устройство, взрывной волной ранило 18 человек. Лукьяненко был учеником тренинговой школы «Дэир». Экспертиза выявила у него параноидальную шизофрению.

27 ноября 2018 года признан невменяемым вероятный участник подготовки еще одного теракта в Петербурге – взрыва в Казанском соборе. Антон Кобец также направлен на принудительное лечение.