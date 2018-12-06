Беглов: В городе есть дисбаланс между темпами ввода жилья и социальной инфраструктурой

Врио губернатора Александр Беглов заявил, что в городе есть дисбаланс между темпами строительства жилья, социальной и транспортной инфраструктурой. И призвал участников отрасли "отходить от эгоизма застройщика".

Как сообщает корреспондент "Фонтанки", такие заявления от градоначальника прозвучали на XVI съезде строителей, который проходит 6 декабря в Ленэкспо.

"Сегодня городским правительством подписано разрешение на строительство 24 млн кв. метров жилья до 2024 года. По действующим нормативам градостроительной проектирования, для 3 млн кв. метров жилья требуется 6,5 тысяч мест в детских садах и 12 тысяч мест в школах", – сказал врио губернатора.

Беглов пояснил, что создание этих мест обойдется примерно в 34 млрд рублей. "А чтобы только социальная инфраструктура на эти 24 млн кв. метров была выполнена, городу необходимо найти 201 млрд рублей. Я не хочу сказать, что вся эта нагрузка должна лечь на строителей. Здесь необходимо принять соответствующие правила, чтобы дисбаланс был ликвидирован", – сказал Беглов и призвал участников съезда "отходить от эгоизма застройщика".

В числе мер по улучшению ситуации с "социалкой" в городе Беглов указал и на отладку взаимодействия между двумя комитетами Смольного: финансово-экономическим и комитетом по строительству.

Кроме того, градоначальник обратил внимание на проблему качества жилья и на проблему парковок, из-за которой, в том числе, затрудняется доступ во дворы для скорой помощи. А также о необходимости сохранения зеленых зон города и создания новых променадных зон – не только в центре, но и в спальных районах. По его словам, сегодня горожане выбирают уже не просто квартиру, а комфортную среду обитания.

Беглов подчеркнул, что ждет от представителей строительной отрасли предложений, как улучшить состояние отрасли.

Наконец, врио губернатора поинтересовался у строителей, стоит ли вернуть должность главного художника Петербурга, который будет отвечать за эстетику внешнего вида города.

Напомним, 6 декабря в Ленэкспо проходит XVI съезд строителей Санкт-Петербурга. В рамках мероприятия представители отрасли обсудят актуальные проблемы рынка: изменения в законодательстве, расходы на социальную ответственность застройщиков, редевелопмент.