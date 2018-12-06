Дворцовая набережная закрыта. Пользователи «Яндекс.Навигатора» заметили цензуру

Центр Петербурга продолжает коллапсировать – именно здесь сейчас передвигаются высокие гости Владимира Путина. Из последних новостей, поставляемых «Яндекс.Картами», – закрытие Дворцовой и Адмиралтейской набережных и Потёмкинской улицы. До этого перекрывали Смольную набережную, въезды на мосты, Шпалерную.

Весь день наблюдаются сбои в работе GPS-навигаторов. Чаще всего водители «оказываются» в Пулково, один раз навигатор уверял сотрудника «Фонтанки», находящегося в офисе, что он движется со скоростью 17 км/ч в районе Обводного канала. Пользователи «Яндекс.Навигатора» заметили цензуру – пишут, что сервис якобы удаляет некоторые комментарии.

Автомобилисты продолжают активно обсуждать ситуацию в «разговорчиках». Сигналить в знак протеста и следовать примеру непокорных французов – это тренд.

Сейчас в Петербурге 8 баллов, что на 1 балл выше нормы. Распределение потоков удивляет даже «Яндекс». За последние пару часов он зафиксировал несколько «необычно сложных пробок», и все в центре. Зато «непривычно легко проехать можно» по Пискарёвскому проспекту, по шоссе Революции и Рябовскому шоссе.

Вот список последних пробок, по данным «Яндекса»:

17:54 – площадь Академика Лихачева, Биржевой мост, Биржевая площадь, Дворцовый мост, Дворцовая площадь, Невский проспект, улица Гончарная, Полтавская улица, от проспекта Добролюбова до Невского проспекта. В пробке длиной 5,2 км можно потерять 1 час 24 минуты, что на 27 минут больше обычного. 17:27 – Воскресенская набережная, набережная Кутузова, Дворцовая набережная, от проспекта Чернышевского до Эрмитажного моста. В пробке длиной 2,6 км можно потерять 37 минут, что на 20 минут больше обычного. 17:06 – набережная Лейтенанта Шмидта, Университетская набережная, от 22-й и 23-й линии В.О. до Дворцового моста. В пробке длиной 2,7 км можно потерять 40 минут, что на 25 минут больше обычного. 17:06 – Садовая улица, набережная Лебяжьей канавки, от Сенной площади до Дворцовой набережной. В пробке длиной 2,9 км можно потерять 1 час 4 минуты, что на 31 минуту больше обычного. 17:06 – Каменноостровский проспект, Троицкая площадь, Троицкий мост, от Левашовского проспекта до Дворцовой набережной. В пробке длиной 2,7 км можно потерять 1 час 14 минут, что на 32 минуты больше обычного. 16:30 – неожиданно плотное движение на Невском проспекте. Загруженность магистрали к Дворцовой площади – 9 баллов, что на 3 балла выше обычного.

Днём 6 декабря средняя загруженность дорог Санкт-Петербурга составила 5 баллов, что на 1 балл больше, чем вчера, и на 1 балл больше, чем обычно. Наиболее загруженными магистралями в середине дня стали Московское шоссе в центр (9 баллов), Невский проспект к Дворцовой площади (9 баллов), Лиговский проспект из центра (7 баллов).

В число крупнейших пробок за день вошли две дневные:

12:31, внутренняя сторона КАД, 10,9 км, от Софийской улицы до Дачного проспекта. Пробка продержалась 1 час 40 мин.

13:40, Каменноостровский проспект, Троицкая площадь, Троицкий мост, набережная Лебяжьей канавки, Садовая улица, 5,9 км, от площади Льва Толстого до Вознесенского проспекта. Пробка продержалась 3 часа 40 минут.

Закрытия из-за приезда ВИПов начались ещё вчера. Сегодня утром перекрывали Невский проспект, затем КАД и снова улицы в центре, в Пулково задерживали обычные рейсы. Разъезжаться политики и дипломаты собираются вечером 6 декабря – ради них ЗСД перекроют на час.