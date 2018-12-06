Накануне Градостроительного совета хоккейный СКА предложил петербуржцам подписать петицию за снос СКК

В преддверии очередных споров на Градостроительном совете о сносе СКК «Петербургский» и строительстве на его месте новой ледовой арены хоккейный клуб СКА в своих соцсетях призвал подписать петицию в адрес врио губернатора Александра Беглова. Заседание совета пройдет в пятницу, 7 декабря.

«Друзья, мы вместе ждем старта строительства «СКА-Арены». Поддерживаете проект нашего стадиона более чем на 20 тысяч человек, который сможет принять ЧМ-2023 и станет одной из достопримечательностей Петербурга, а также комплексное развитие прилегающей территории? Если да, подпишите петицию, созданную инициативной группой петербуржцев», – говорится в обращении.

В тексте петиции, автором которой стал некий Алексей Разуваев из Петербурга, говорится, что в последние годы СКК утратил свой статус «наиболее значимого спортивно-культурного объекта не только города».

«Сейчас стадион представляет из себя собрание различных ярмарок и других мероприятий, очевидно не добавляющих солидности комплексу. Многие годы эксплуатации без капитального ремонта, устаревшие конструкции и охранно-пожарные системы делают посещение мероприятий в данном комплексе небезопасным», – уверены авторы петиции.

В настоящий момент петицию подписали более 1300 человек.

Напомним, что во время Петербургского экономического форума Смольный и хоккейный клуб СКА, президентом которого является Геннадий Тимченко, подписали соглашение о реконструкции спорткомплекса под прием в 2023 году игр чемпионата мира по хоккею. Инвестор вызвался делать это за свой счет, а для компенсации его затрат власти готовы отдать под жилую застройку территорию вокруг СКК. Ранее на градостроительном совете представили эскиз новой ледовой арены. Тогда же выяснилось, что проектировщики предлагают не реконструировать арену, а снести и построить новую. Однако решение, как и внешний вид нового сооружения, не особо впечатлили членов Градостроительного совета.