Конституционный суд вновь отказал Навальному в рассмотрении жалобы. Она не отвечает требованиям закона

Жалоба оппозиционера Алексея Навального, в которой он намеревался оспорить конституционность 7-й статьи закона «О персональных данных», не принята к рассмотрению Конституционным судом. Ему отказали в восьмой раз.

Подписанное председателем суда Валерием Зорькиным определение от 26 ноября появилось на сайте КС 6 декабря. В нем Навальному отказали в рассмотрении, так как жалоба «не отвечает требованиям Федерального конституционного закона «О Конституционном суде Российской Федерации». Навальный пытался оспорить практику применения Верховным судом 7-й статьи закона «О персональных данных», которая позволяет отказывать гражданам в предоставлении данных из Единого государственного реестра прав на недвижимость. Конституционный суд сослался на то, что иски в отношении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии были прекращены, так как отсутствие в выписках фамилий «не затрагивает права административных истцов». «Применение оспариваемой нормы в конкретном деле с участием заявителя в обозначенном в жалобе аспекте не подтверждается», – делает вывод КС.

Жалобы в суд Навальный подавал в восьмой раз. Ранее он пытался оспорить закон «О выборах», «О политических партиях», суд отказывал ему в праве судиться с президентом Владимиром Путиным и генпрокурором Юрием Чайкой.

Поводом для последней жалобы стали зашифрованные имена владельцев двух жилых домов в поселке Успенское, которые, как полагал Навальный, принадлежат сыновьям генпрокурора Артему и Игорю Чайке. Вместо них в выписке было написано ЛСДУЗ и ЙФЯУ9. При этом сами владельцы не отрицали, что дома принадлежат именно им.