Изгнанных с Исаакиевской площади петербуржцев отпустили из полиции. ФСО снова в напряжении

Полицейские Адмиралтейского района отпустили из 2-го отдела общественных активистов, задержанных на Исаакиевской площади по инициативе ФСО. Дмитрий Негодин, Красимир Врански и Павел Шапчиц могут вернуться к Мариинскому дворцу и снова требовать роспуска парламента.

Как сообщил «Фонтанке» Красимир Врански, полицейские доставили его и товарищей, усадили рядом с дежурной частью, забрали папорта и продержали около двух часов.

«Ни причины доставления, ни предмета проверки – ничего не сообщили. Просто подержали и отпустили», – уточняет Врански. Активисты стояли одиночными пикетами с плакатом «Когда депутаты цинично пренебрегают интересами сотен тысяч горожан, парламент теряет легитимность». К его содержанию, видимо, у полиции претензий не нашлось. Плакат вернули, он у Врански. Задержанные получили возможность вернуться к Мариинскому дворцу, рядом с которым ФСО усиленно охраняет участников Евразийского экономического совета. Они поселились в соседней гостинице. По информации депутата Бориса Вишневского, мероприятия госохраны и стали поводом для выпроваживания активистов с глаз высоких гостей.

Пикеты у парламента связаны с решением большинства депутатов отклонить поправки в защиту зеленых насаждений, в том числе парка Малиновка.