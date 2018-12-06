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Общество
06.12.2018 17:59
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Глава Ингушетии о новой границе с Чечнёй: «Там не будет ни колючей проволоки, ни постов»

 

Власти Ингушетии и Чечни договорились убрать посты на новой границе двух регионов, заявил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров через несколько часов после того, как Конституционный суд России признал решения об установлении новой границы не противоречащими главному закону страны.

«Граница, которая определена, чисто номинальная, там не будет ни колючей проволоки, ни постов, которые мы договорились убрать, и этим хотим показать пример всем регионам Северного Кавказа. Между людьми тем более нет границы. Как общались, так же и будут общаться, даже будет лучше. Некоторое время требуется, чтобы все осознать», – цитирует главу Ингушетии «Интерфакс».

Заявление Евкурова о грядущей ликвидации постов на границе прозвучало через два с половиной месяца после того, как о сносе постов уже сообщали источники «Интерфакса». 27 сентября сразу после подписания соглашения между Кадыровым и Евкуровым агентство со ссылкой на анонимных собеседников в регионе сообщало о демонтаже поста между селами Аршты и Бамут, а также вблизи сельского поселения Аки-Юрт. В середине ноября противники новой границы сообщали, что попасть на приграничные территории стало невозможно.

Юнус-Бек Евкуров также отметил, что его запрос в КС РФ не был связан с наличием сомнений относительно законности принятого главами двух регионов решения. Глава Ингушетии уверен, что в этом спорном для многих жителей республики решении поставлена точка.

«Я рад, что все-таки обратился в КС РФ и решение принято. Потому что это все-таки ставит точку в этом вопросе», – сказал  Евкуров.

По его словам, развитие новых приграничных территорией будет вестись совместно с властями Чечни.

Противники решения по новой границе, которые утверждают, что она отчуждает от Ингушетии в пользу Чечни десятки тысяч гектаров территории, намерены продолжать добиваться отмены соглашений. Организаторы многодневной акции протеста в центре ингушской столицы, которая прошла в октябре, заявляют о подготовке жалоб в ЕСПЧ. Ранее ими были поданы документы на проведение общереспубликанского референдума.

На этом фоне СМИ сообщают, что власти Чечни после решения вопроса о границе с Ингушетией готовы поднять аналогичный вопрос по административной границе с Дагестаном.

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